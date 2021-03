Drukke dag voor F1: Mercedes en Alpine presenteren nieuwe wagens

F1-teams zijn gretig om hun wagens zo kort mogelijk voor de officiële pre-season test in Bahrein te presteren. Na de presentaties van McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo en Red Bull in de afgelopen twee weken, zullen de resterende vijf teams hun wagens voor dit seizoen presteren in de komende vijf dagen. De aftrap vindt dinsdag plaats met maar liefst twee presentaties.

Regerend wereldkampioen Mercedes onthult aan het eind van de ochtend de nieuwe W12, de wagen waarmee het team voor de achtste constructeurstitel wil gaan. Hoewel de kleurstelling van de wagen grotendeels hetzelfde zal blijven, hebben er de afgelopen winter bij Mercedes behoorlijk wat veranderingen plaatsgevonden. Sponsor INEOS heeft een groter aandeel gekregen in het team en is nu mede-eigenaar van de renstal, ook teambaas Toto Wolff heeft aangekondigd een groter aandeel te nemen in de formatie.

Het team heeft wereldkampioen Lewis Hamilton opnieuw vastgelegd. De Brit tekende een nieuw eenjarig contract, hij praat dinsdag voor het eerst sinds de aankondiging met de media. Mercedes zal rond 11.30 uur Nederlandse tijd de eerste foto’s delen van de nieuwe wagen, de teampresentatie is vervolgens vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd te zien op Motorsport.com.

Alpine met nieuw management, maar zonder Alonso

Na de presentatie van Mercedes vindt dinsdagmiddag ook de teampresentatie van Alpine plaats. Dat team heeft deze winter een metamorfose doorgemaakt, eerder ging het team nog door het leven als Renault. In januari onthulde Alpine al een tijdelijke livery voor het voorseizoen, naar verwachting krijgen we dinsdag meer te zien van de nieuwe kleurstelling waarmee geracet gaat worden. De wagen wordt gereden door Esteban Ocon en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Alonso keert na twee seizoenen afwezigheid terug in de Formule 1, maar is niet present bij de teampresentatie.

De presentatie van de Alpine A521 begint dinsdag om 16.00 uur Nederlandse tijd. Tijdens de presentatie wordt ook het nieuwe management voorgesteld. Cyril Abiteboul moest vertrekken, racedirecteur Davide Brivio werd aangetrokken. Hij rapporteert naar CEO Laurent Rossi.

Aston Martin volgt woensdag met de presentatie van de nieuwe AMR21. Haas houdt op donderdag een presentatie, Williams sluit het ‘presentatieseizoen’ af op vrijdag. Alleen Ferrari heeft de nieuwe wagen dan nog niet getoond. Dat staat te gebeuren op 10 maart, twee dagen voor de start van de wintertest in Bahrein.