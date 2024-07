Die vraag kregen de vijf Formule 1-coureurs voorgelegd die donderdag in aanloop naar de Belgische Grand Prix 'mediadienst' hadden. Aanleiding was de teamorder die Lando Norris vorige week op de Hungaroring van zijn team McLaren kreeg. De Engelsman had tegen het einde van de race na een undercut op zijn teamgenoot Oscar Piastri de leiding in handen gekregen, maar het team besloot om strategische redenen dat Piastri de leiding en de winst moest krijgen. Norris volgde uiteindelijk na herhaalde oproepen het bevel op en schonk Piastri zo zijn eerste F1-overwinning.

Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Lance Stroll kregen donderdag in de persconferentie de vraag wat zij hadden gedaan als ze in de positie van Norris hadden gezeten? Stroll trapte het bal peinzend af. "Dat is een lastige..." Op de vraag wat dat antwoord betekent, vervolgde de Canadees lachend: "Dat is een lastige..."

Vervolgens ging de microfoon naar Magnussen die wat openhartiger was. "Het hangt van de situatie af, maar het zou verleidelijk zijn geweest om de leiding vast te houden. Maar het hangt er helemaal vanaf waar je staat met het team en wat voor geschiedenis er achter zit, denk ik ook."

Sainz was in 2019 en 2020 bij McLaren de teamgenoot van Norris, maar in die tijd bevond het team zich niet in de luxepositie om dit soort teamorders uit te vaardigen. "We vochten niet voor gemakkelijke 1-2's in mijn tijd bij McLaren", zei Sainz. "Maar een teamorder is een teamorder en ik denk dat het team altijd op de eerste plaats komt. Dat is de manier waarop ik mijn Formule 1-carrière de afgelopen negen tot tien jaar heb benaderd. Hoeveel pijn het ook doet en moet hebben gedaan om Oscar te laten schieten, het is een teamorder. Als je de situatie analyseert, als ze je gratis een undercut geven ten opzichte van je teamgenoot, dan is het waarschijnlijk dat je je teamgenoot voorbij moet laten omdat je zonder die undercut niet voor had gelegen."

Ricciardo schaarde zich achter de opmerking van Sainz. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal", zei de RB F1-coureur. "Ik denk dat het advies dat hij kreeg goed is. In het heetst van de strijd overzie je [als coureur] niet alles. Je ziet een overwinning voor je en dat is het. Maar het is ook een teamspel en je hebt het team nodig om je te helpen. Er zullen momenten zijn waarop het terugkomt en het in je voordeel werkt. Ik denk dat het op de lange termijn zeker het slimste is."

"I've been there, mate!"

Ook Bottas kreeg de vraag voorgelegd of hij een leidende positie in een Grand Prix zou afstaan. "Ik heb het meegemaakt, maat!", was de eerste opmerking van de Fin doelend op zijn tijd bij Mercedes. Hij moest een vrijwel zekere zege in de Russische Grand Prix van 2018 aan Lewis Hamilton laten. "Maar ik ben het ermee eens. Er zijn bepaalde regels. Het hangt van het team af, het hangt van de situatie af, maar normaal gesproken krijg je het ook weer terug. Uiteraard zou ik de plek teruggeven, want ik ben een geweldige teamspeler...", aldus een grijnzende Bottas. Op de vraag of hij spijt had van het opvolgen van teamorders bij Mercedes, antwoordde de Fin: "Nee. Ik heb in mijn hele leven geen spijt gehad."