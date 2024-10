Teammanager MP Motorsport over Colapinto: "Schijt aan reputaties"

Dat de Zuid-Amerikanen – en dan uiteraard vooral de Argentijnen – in de rij staan voor de nieuwste sensatie in de Formule 1, blijkt wel uit de cijfers van onze Latijns-Amerikaanse zustersites die door het dak gaan.

Sander Dorsman, teammanager van MP Motorsport, werkt al sinds 2021- met onderbreking van één jaar – samen met de 21-jarige Argentijn, eerst in het FRECA en de Formule 3 en dit jaar in de Formule 2. Hij volgt het F1-optreden van Colapinto op de voet. "Ja, het is smullen natuurlijk", kijkt de Alphenaar terug op het debuut van de Williams-coureur tijdens de Italiaanse GP. "Weet je, Monza is natuurlijk een beetje een circuit waar je als rookie... het is wellicht wel een van de beste circuits om je debuut te maken. Het is natuurlijk niet een heel erg technisch circuit. Maar goed, daarna werd hij wel voor de leeuwen gegooid. Want al die circuits die na Monza kwamen, daar was hij nog nooit geweest. Baku, Singapore, hij had nog nooit een meter gereden daar."

Na die openingsrace in Monza, met een verdienstelijke twaalfde plaats, zorgde Colapinto voor een sensatie door in Baku als achtste over de streep te komen. Toch was Dorsman nog meer onder de indruk van het optreden van Colapinto in Singapore. "Ik vond het mooi wat hij in Baku deed. Dat was natuurlijk fantastisch. Maar dan denk je: let's see, Singapore. Want dat is natuurlijk echt een pittig circuit met die hoge luchtvochtigheid. Dat is echt wel een heftig gebeuren."

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto door: Lionel Ng / Motorsport Images

Colapinto stelde ook in Singapore niet teleur. Hij ging agressief van start en dook meteen in de eerste bocht een aantal auto's voorbij. Het leidde tot een woedende reactie over de boordradio van teamgenoot Alex Albon. Uiteindelijk finishte Colapinto op de elfde plaats, terwijl Albon uitviel. "Ik vond vooral die actie bij start fantastisch natuurlijk", aldus Dorsman. "Dat is precies zoals we Franco kennen, die gaat erop en erover. Die heeft gewoon schijt aan reputaties en wat me daar heel erg opviel, was dat eigenlijk meteen Albon over de radio kwam. Iets wat eigenlijk helemaal nergens op sloeg, maar het laat wel een beetje zien dat het erop lijkt dat Franco al een beetje in zijn koppie zat. Dus dat is interessant."

Geen verrassing

Dorsman is niet verrast door het sterke debuut van zijn pupil. Colapinto is sinds januari 2023 reservecoureur bij Williams en kwam dit jaar op Silverstone voor het eerst in actie tijdens een Grand Prix. Hij verving in de eerste vrije training van de Britse GP niet onverdienstelijk Logan Sargeant, die in de loop van het seizoen steeds verder onder druk kwam te staan en uiteindelijk vlak na de Dutch Grand Prix werd ontslagen. Daarna ging het snel, vertelt Dorsman. "Op Zandvoort begon natuurlijk de tamtam al te werken en op een gegeven moment worden wij daar heel erg zijdelings op aangehaakt van 'goh er bestaat een kans dat'. Er gaan dan allerlei machten aan het werk en op dat moment kunnen we alleen maar afwachten."

Franco Colapinto (MP Motorsport)

"Franco was de hele maandag bij ons in Nederland in de simulator om zich voor te bereiden op Monza. Hij zou sowieso dinsdag al naar Williams gaan, maar op een gegeven moment werd maandag wel duidelijk van oké, er is nu zoveel procent kans dat... Dat percentage werd wat groter totdat we dinsdag een belletje kregen van inderdaad 'hij gaat erin'. Ik denk dat ik het nog eerder hoorde dan Franco zelf."

Hoewel het plotselinge vertrek van Colapinto een aderlating is voor MP Motorsport – dat op stel en sprong op zoek moest naar een opvolger – is Dorsman vooral erg blij voor de Argentijn. "Heel eerlijk gezegd, voor ons is dit heel mooi. Franco is echt een beetje een zoon van het team geworden, zal ik maar zeggen. Hij heeft bij ons alle klassen doorlopen. We kennen hem al jaren. Hij komt niet uit een superrijk gezin. Het was altijd zo dat elk dubbeltje altijd omgedraaid moest worden om het mogelijk te maken om hem in het autootje te hebben", zegt Dorsman. "Dat vind ik wel mooi, dat je zo'n verhaal hebt. Dat je gewoon, als je zo'n ventje bent uit Argentinië en vanaf je vijftiende woon je al in je eentje in Europa. Je hebt geld om één keer per jaar met kerst terug te gaan naar huis en voor de rest woon je los van je ouders. En dat je dan op deze manier zo in de Formule 1 komt, vind ik wel een mooi verhaal. Er is natuurlijk heel veel kritiek op de Formule 1, op het geld, op dit of dat. Alleen dit is wel een levend voorbeeld dat altijd nog mogelijk is en dat talent uiteindelijk altijd de drijvende factor is."

Toekomstperspectief

Waar het verhaal Colapinto gaat eindigen, is voor Dorsman ook een vraagteken. De Argentijn verliest volgend jaar zijn zitje bij Williams aan Carlos Sainz die overkomt van Ferrari. Dorsman verwacht dat Colapinto er uiteindelijk wel zal komen en maakt daarbij de vergelijking met hoe Liam Lawson uiteindelijk bij RB F1 mocht instappen. De Nieuw-Zeelander is al enige jaren lid van de Red Bull juniorprogramma, maar een stoeltje in F1 was er eigenlijk nooit voor hem. Vorig jaar mocht hij tijdelijk Daniel Ricciardo vervangen bij wat toen nog AlphaTauri heette, maar hij moest daarna weer op de reservebank plaatsnemen, om dit jaar alsnog Ricciardo definitief te vervangen. "Laat ik het zo zeggen dat het uiteindelijke besluit en die communicatie, dat laat ik een beetje aan Williams", houdt Dorsman een slag om de arm. "Maar ik denk wel dat hij nu in dezelfde situatie als Lawson zit. Hij heeft nu de kans gekregen om zich in negen weekenden te bewijzen en nou ja, na drie weekenden heeft iedereen al zoiets van ‘wauw dat ventje hoort hier thuis'. Ja, en dat gaan mensen niet vergeten."

"Ik denk als je nu niet de kans krijgt in 2025, maar als nu een team in 2026 een stoeltje vrij heeft, dan kan ik me niet voorstellen dat ze Franco niet meer zullen overwegen. Oké, misschien heb je – net als Lawson – een overbruggingsjaar, maar ik denk dat hij [Colapinto] genoeg heeft bewezen. Ik ben er wel zeker van dat hij in 2026 nog een stoeltje heeft, laat ik het zo zeggen. Want het zou wel gek zijn als niemand hem nu meer in overweging neemt."