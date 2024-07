Teameigenaar Haas F1 tevreden: "Veranderingen lijken te werken"

In het negende seizoen van het bestaan van het team heeft Haas F1 Team met Ayao Komatsu een nieuwe teambaas. De Japanse engineer heeft het stokje overgenomen van Günther Steiner, wiens aflopende contract na acht jaar niet verlengd werd. Ook heeft de formatie afscheid genomen van technisch directeur Simone Resta, die vervangen is door Andrea de Zordo. Het zijn wijzigingen die volgens teameigenaar Gene Haas goed zijn uitgepakt. "We hebben veel veranderingen doorgevoerd en die lijken te werken, dus dat is goed. Het ziet er goed uit", zegt de Amerikaan bij SiriusXM. "We hebben vier jaar achter de rug waarin we bijna helemaal achteraan reden, dus dat was genoeg om me te motiveren."

Of de betere prestaties van Haas F1 in 2024 helemaal zijn toe te schrijven aan de nieuwe teambaas en de nieuwe technisch directeur, valt natuurlijk te bezien. Wel staat vast dat de renstal uit het Amerikaanse Kannapolis - die in de afgelopen drie seizoenen twee keer als laatste eindigde bij de constructeurs - een goede stap heeft gezet. Zo is Nico Hülkenberg in de laatste twee races in Oostenrijk en Groot-Brittannië zesde geworden. Dat deed hij onder toeziend oog van Haas zelf, die zijn team door deze resultaten naar de zevende plek bij de constructeurs zag komen. "Het is een goed gevoel. We hebben de juiste bandenkeuzes gemaakt, de juiste momenten voor pitstops gekozen en alles goed gedaan", stelt hij dan ook.

Nu is het volgens Haas echter een kwestie van deze vorm vasthouden en voorkomen dat de renstal weer afglijdt. "We zijn naar dit punt op de berg geklommen en daar moeten we een tijdje blijven staan, zonder dat we weer naar beneden gaan. We hebben goede snelheid. Onze auto is niet zo snel als we kunnen of moeten zijn, maar wel snel genoeg om in de middenmoot te staan. Als we daar kunnen blijven, dan ziet het er goed uit", aldus Haas, die ook rekent op een vervolg van het tot dusver succesvolle upgrade-programma. "Er komen gedurende het jaar nog wat upgrades. De upgrade die we al gebracht hebben, zijn een stuk succesvoller dan de afgelopen jaren. Hopelijk zorgt dat ervoor dat we onze directe concurrenten voor kunnen blijven."