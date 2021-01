Teameigenaar en oud-coureur Adrian Campos (60) overleden

Campos werd in 1960 geboren in de Spaanse stad Valencia. Zijn eerste meters in de racerij reed hij begin jaren tachtig in de Duitse Formule 3. Daarna volgde de Formule 3000 en vervolgens kreeg hij na wat testwerk voor Tyrrell in 1987 de kans om voor Minardi in de Formule 1 uit te komen. In twee seizoenen reed hij 21 races, waarvan hij er slechts twee wist te finishen.

Adrian Campos, Minardi Cosworth M188 Photo by: Sutton Images

Later verlegde Campos zijn aandacht naar de toerwagens. In 1994 won hij de Spaanse titel met een Alfa Romeo. In 1997 racete hij met een Ferrari 333SP, waarmee hij ook eenmalig aan de start van de 24 uur van Le Mans verscheen. Daarna stopte hij als autocoureur en richtte zijn eigen raceteam op. Campos Motorsport richtte zich aanvankelijk op de Spaanse Open by Nissan-serie, maar in 2005 trad het onder de naam Campos Grand Prix toe tot de nieuwe GP2-serie. In 2008 won het team met Lucas di Grassi en Vitaly Petrov de titel in die klasse.

Campos waagde vervolgens de overstap naar de F1. Hij verkocht zijn GP2-team en het nieuw opgerichte Campos Grand Prix kreeg een F1-licentie. Het was de bedoeling dat het team in 2010 aan de start zou verschijnen, maar financiële problemen gooiden roet in het eten. Het team veranderde van eigenaar en debuteerde alsnog onder de naam HRT in de Formule 1.

Campos zelf was inmiddels weer teruggekeerd naar de juniorklassen en in 2014 keerde de naam Campos terug in de GP2, met onder meer Alex Rossi als coureur. Een jaar later volgde de GP3 en de Formule E, als partner van het NEXTEV TCR-team. Campos Racing is momenteel nog steeds actief in de Formule 2 en Formule 3. Het team laat weten: “Vandaag is de meest trieste dag in de geschiedenis van Campos Racing. Onze president en oprichter, Adrián Campos Suñer, heeft ons verlaten. Zijn hart stopte met kloppen, maar zijn herinnering zal de motor zijn die ons allen zal laten vechten om zijn nalatenschap voort te zetten ... Rust in vrede.”