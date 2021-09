Teambazen willen dat F1 ingrijpt bij het treintje rijden in Monza

Door het unieke karakter van het hogesnelheidscircuit in de regio Lombardije loont het voor de coureurs om in de slipstream van een voorganger te proberen een snel rondje te rijden. Het gevolg daarvan is dat er in de Formule 1-kwalificatie (en deze vrijdag zelfs al in de eerste vrije training) regelmatig een enorm lint van langzaam rijdende auto’s ontstaat, allemaal op zoek naar de ideale positie. En dat leidt dan weer tot gevaarlijke situaties met auto’s die al wel in een snelle ronde zitten.

Vrijdag werden onder andere Max Verstappen en Pierre Gasly in hun snelle rondes enorm gehinderd door de langzaam rijdende auto’s. De Nederlander moest een vliegende ronde afbreken nadat hij op de baan een groep langzame auto's tegenkwam die allemaal bezig waren om een goede positie te vinden. De problemen beperken zich niet alleen tot het circuit zelf, aan het einde van Q2 waren er zelfs chaotische taferelen in de pitstraat toen de meeste auto's tegelijk wilden vertrekken. Daarbij kwam het bijna tot een aanrijding tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Aston Martin en Alpine kregen elk een boete van 5.000 euro voor het onveilig laten vertrekken van hun auto's.

In reactie op die boete vertelde Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer tegen Motorsport.com dat hij vindt dat de Formule 1 een manier moet zien te vinden om het verkeersinfarct op Monza in de toekomst te stoppen. “We moeten er naar kijken en ervoor zorgen dat we het binnen de perken weten te krijgen voordat er echt iets gebeurt. Het komt gewoon doordat een tow [een slipstream achter een voorganger] hier zo waardevol is dat mensen dit soort dingen proberen. We moeten erover nadenken hoe we dat beter kunnen doen.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner had zich opgewonden over het verkeer. “Die tow is zo belangrijk hier”, zei hij tegen Sky Sports F1. “Ik denk dat Max in het verkeer terecht kwam omdat hij out-of-sync reed. Overal reden auto’s dicht op elkaar en de snelheden zijn zo hoog hier.” Een pasklare oplossing had Horner niet, maar hij kwam wel met een suggestie. “Het is heel moeilijk tenzij je ze één voor één naar buiten stuurt voor een individuele kwalificatie. Ik weet dat het er allemaal bij hoort om positie te vinden, maar het moet wel veilig zijn. En, natuurlijk, wordt het ook in de pitstraat inmiddels een beetje gek. Gelukkig waren er geen incidenten, maar het is iets waar we zeker eens goed naar moeten kijken.”

