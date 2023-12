Max Verstappen krijgt na een historisch jaar met maar liefst negentien overwinningen uit 22 races van alle kanten lof toegezwaaid. De Limburger moest de titel Sportman van het Jaar aan Mathieu van der Poel laten, maar had in Qatar al duidelijk gemaakt die prijs ook helemaal niet te willen winnen. Volgens Verstappen is het onmogelijk om verschillende sporten met elkaar te vergelijken. Binnen de Formule 1 gaat dat makkelijker en daar komt Verstappen als onbetwiste nummer 1 uit de bus in verschillende eindejaarslijstjes. Donderdag bleek Verstappen door zijn collega's al te zijn aangeduid als beste rijder van 2023, vandaag komt daar een onderscheiding van de teambazen bij.

Waar Lewis Hamilton zich bij de coureurs van de stemming onthield, hebben bij de teambazen wel alle formaties meegedaan aan de verkiezing. Verstappen is na 2021 en 2022 voor het derde jaar op rij als beste coureur aangeduid door de teambazen. Opvallend is dat de lijst daarachter aardig verschilt met de mening van de coureurs. Zo hebben de rijders Lewis Hamilton op plek twee geposteerd, maar is die eer bij de teambazen juist weggelegd voor Fernando Alonso. Lando Norris completeert de top-drie, voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het betekent dat Hamilton door de teambazen slechts als de vijfde piloot van het jaar wordt gezien. De zevenvoudig wereldkampioen heeft daarmee zelfs een plekje moeten inleveren ten opzichte van het jaar ervoor.

Alonso is met zijn tweede plek achter Verstappen de grootste stijger in de lijst. De ervaren Spanjaard, die Aston Martin dit kalenderjaar bij de hand wist te nemen, is zes plaatsen geklommen ten opzichte van 2022, toen hij nog voor Alpine reed. Daar staat tegenover dat George Russell flink is gekelderd. Waar de Mercedes-coureur in 2022 nog als derde in de rangschikking van teambazen stond, moet hij een jaar later genoegen nemen met een negende plaats. Hij staat daarmee onder meer achter Oscar Piastri, die ook hier afgetekend als 'rookie of the year' naar voren komt. Sergio Perez wordt door de teambazen relatief pover ingeschat. Net als bij de beoordeling door zijn collega's op de grid komt Checo niet verder dan P10, waarmee hij vijf posities is gezakt.