De Grand Prix van Las Vegas overtrof de starttijden van de Grand Prix van Singapore wat betreft late starttijden. Zo begon de kwalificatie middernacht terwijl de race om 22.00 uur lokale tijd van start ging. Die late starttijden laten echter weinig ruimte over om sessies uit te stellen, wat op de openingsdag pijnlijk duidelijk werd. Door een losse putdeksel moest de hele baan opnieuw geïnspecteerd worden waardoor de tweede vrije training pas om 02.30 uur lokale tijd begon - de laatste starttijd van een F1-sessie ooit.

Het tijdschema was echter zo ingepland om rekening te houden met het afsluiten van de openbare wegen en om de kijkers in Europa nog wat nachtrust te gunnen. Het gevolg hiervan is wel dat de reis naar Abu Dhabi een zware uitdaging biedt, aangezien er zo weer een tijdsverschil van twaalf uur zit tussen twee raceweekenden. Volgend jaar kan die uitdaging nog groter worden, aangezien Las Vegas dan het begin is van een triple-header met Qatar en Abu Dhabi. Teambazen zijn het erover eens dat de Grand Prix van Las Vegas een succes is, maar zien in het tijdschema dus wel ruimte voor verbetering.

"Als we iets moeten verbeteren, dan is dat wellicht het tijdschema", zegt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur op een vraag van Motorsport.com. "Dat is niet zo makkelijk, als je een goede timing wil hebben voor mensen in Azië, Europa, de [Amerikaanse] oostkust en westkust. Voorheen hadden we geen problemen omdat de Formule 1 alleen voor de Europeanen was. Toen moesten we vasthouden aan het Europese tijdschema en was het prima. Nu is het een wereldwijd project en is het veel lastiger om iets binnen de verwachtingen van een 24-uurszone te vinden. Maar we zullen ons erop aanpassen."

Impact op inwoners

Red Bull-teambaas Christian Horner wijst naar het personeel, dat een zwaar weekend achter de rug heeft door de late starttijden. "Bij een eerste keer zullen er altijd veel lessen te leren zijn", trapt hij af. "Een van de zaken waar we naar moeten kijken, is het tijdschema. Deze was wreed voor het team en alle mannen en vrouwen achter de schermen. Iedereen is een beetje naar de kloten nu we Las Vegas verlaten!", lacht de Brit. "Op de een of andere manier is het een zwaar weekend geweest voor iedereen achter de schermen en ik denk dat we moeten kijken hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren." Volgens Horner zou een relatief simpele wijziging al voldoende zijn. "Ik denk dat je iets eerder op de avond moet rijden. Je zult nooit het gehele tv-publiek volledig tevreden stemmen. Dit is een Amerikaanse race. Als je deze om 20.00 uur of zoiets start, dan zou dat al een beetje comfortabeler zijn voor de mannen en vrouwen achter de schermen."

Iemand die al bekend is met de logistiek van een stratenrace, is AlphaTauri-CEO Peter Bayer. Hij werkte voorheen voor de FIA en weet dus wat er allemaal bij komt kijken. Zijn team zou veranderingen aan het tijdschema steunen. "Dat zouden we zeker steunen", zegt hij tegen Motorsport.com. "Ik ken niet alle details en waarom het zo is gedaan, maar ik heb een beetje ervaring omdat ik van de FIA kom en weet hoe moeilijk het voor de Formule E was in veel steden. Het afsluiten van wegen heeft een enorme impact op de inwoners. We moeten het allemaal evalueren en kijken hoe we het kunnen verbeteren. Ik heb met een aantal van onze jongens gesproken. Sommigen vonden snel een ritme, ik had op de tweede dag een slechte dag. Ik dacht dat ik het niet zou redden! Maar ineens zit je er dan in. Nu gaan we natuurlijk weer naar de andere kant van de wereld vliegen. Dat zal ons op z'n kop zetten. Maar tegelijkertijd was dit het waard."

Aston Martin-teambaas Mike Krack waarschuwt echter weer voor te overhaaste reacties op dit weekend en wil dat de Formule 1 de tijd neemt om te kijken wat er beter kan. "We moeten niet te snel handelen uit emotie of uit vermoeidheid", stelt de Luxemburger. "Het is belangrijk dat we een stapje terug doen. Het sportreglement is vrij rigide wat timing betreft, ze berekenen alles vanuit de race, vanuit verschillende sessies. Dus dat zou je moeten veranderen. Maar ik denk dat het mogelijk is om te integreren wat de racepromotor nodig heeft en wat het personeel nodig heeft. Het heeft alleen wat werk nodig."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Las Vegas