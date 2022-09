Teambazen in F1: Wie zijn het en wat doen ze?

Heb je altijd al een teambaas in de Formule 1 willen worden? De huidige situatie toont aan dat je als blanke, Duitstalige man tussen de vijftig en zeventig jaar oud zo aan de slag kan.

Het is misschien niet de meest diverse groep aan mensen die leiding geeft aan de tien huidige Formule 1-teams, maar er zijn in ieder geval geen vaste CV-eisen om de rol te kunnen vervullen. In dit artikel maken we een overzicht van de achtergrond van de huidige teambazen in de Formule 1.

Wat is een teambaas in de Formule 1?

Zoals de benaming het al doet vermoeden, is de teambaas de baas van het team. Een eigenaar is tegenwoordig echter iets heel anders dan een teambaas. Vroeger was de teambaas en eigenaar vaak dezelfde persoon. Denk aan Colin Chapman (Lotus), Bruce McLaren en natuurlijk Frank Williams. Soms hielpen ze zelfs op andere plekken in het team. Zo werkte Chapman aan het ontwerp van de auto en reed Bruce McLaren zelf ook in de wagen. Nu maken teambazen hun handen niet meer vuil aan dit werk. Ze zijn vaak gewoon ingehuurd personeel. Soms hebben ze wat aandelen, maar verder dan dat komen ze niet qua eigenschap.

Het feit dat teambazen nu ingehuurd zijn, toont aan dat F1-teams niet langer op zichzelf staande ondernemingen zijn. Ze zijn soms deel van een grotere organisatie. Red Bull Racing is bijvoorbeeld eigendom van het gelijknamige blikjesmerk, een compleet andere wereld. Elk team heeft zijn eigen structuur. De teambaas is nog steeds gewoon de baas, maar ze willen allemaal resultaten halen.

Wat doet een F1-teambaas?

Elke teambaas is het publieke gezicht van het team. Ze geven veel interviews aan de pers, waar ze praten namens het team, zowel op als naast het circuit. Ze vertegenwoordigen ook het team als het gaat om sportieve en politieke zaken, zoals bij besprekingen met de F1-organisatie, de stewards of andere teams. Hoewel ze vaak specialisten op alle gebieden hebben, is dit het gebied waar diplomatieke en zakelijke skills goed van pas komen.

Een andere essentiële rol is die van personeelsbeheer, het creëren van een winnende omgeving en structuur. De teambaas kan een achtergrond hebben als engineer, maar mag zich niet achterin de garage verstoppen en puur naar cijfertjes kijken. Net zoals de baas van elke andere organisatie moeten ze een stap terug kunnen doen, het grotere geheel overzien en daarbij de juiste beslissingen kunnen maken.

Een van die beslissingen - misschien wel de belangrijkste - is dat ze soms taken aan anderen moeten delegeren in plaats van zelf alles doen. Een Formule 1-team bestaat uit diverse gespecialiseerde medewerkers zoals race engineers, strategen en monteurs. Bijna al deze mensen weten meer van hun vakgebied dan de baas. Het is dus zaak voor de teambaas om te zorgen dat de juiste mensen worden ingehuurd, ze in de juiste structuur laten werken en ze vooral te vertrouwen.

Sommige teambazen zitten er dichter op dan anderen. Dit is waar de stijlen verschillen op het gebied van hun filosofie over leiderschap en hun vaardigheden. Sommige willen liever meer een overziende rol, anderen willen zich ermee bemoeien als hun kennis van pas komt.

Toto Wolff, Teambaas en CEO, Mercedes AMG Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes – Toto Wolff

• Team: Mercedes

• Werkzaam bij het team: sinds 2013

• Overwinningen als teambaas: 114

Deze Oostenrijkse voormalig racecoureur, die dit jaar vijftig is geworden, is niet alleen teambaas maar heeft ook veel aandelen van het team. Hij is verantwoordelijk voor alle motorsportactiviteiten van Mercedes-Benz, ongeveer op dezelfde manier als zijn Duitse voorganger Norbert Haug.

Wolff was een prima coureur, maar switchte al snel naar sportscar-racerij na een periode in de Formule Ford in Oostenrijk en Duitsland in de vroege jaren 90. Hij boekte een paar successen maar brak niet door. Zijn grote bekendheid heeft hij te danken aan het werk naast de baan. Hij was topman bij Williams, totdat hij overstapte naar Mercedes. Samen met landgenoot Niki Lauda, die in 2019 overleed, stond hij aan het roer van het succesvolle team van Mercedes met wereldkampioen Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

Wolff is getrouwd met voormalig coureur Susie [vroeger Stoddart] uit Schotland, die ook CEO is van het Venturi Formule E-team.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, teambaas Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull – Christian Horner

• Team: Red Bull Racing

• Werkzaam bij het team: sinds 2005

• Overwinningen als teambaas: 87

Het is enigszins ironisch dat er twee Oostenrijkse en zes Duitstalige teambazen actief zijn in F1, maar dat het Oostenrijkse team geleid wordt door de enige Engelsman. Net als Toto Wolff is Christian Horner een voormalig coureur. Hij is een stuk verder gekomen als het gaat om racen in formulewagens, want hij kwam tot de Formule 3000 [een voorloper van de huidige Formule 2] aan het einde van de jaren 90. In die tijd richtte hij het team van Arden op, waardoor hij een van de laatste teameigenaren is die ook coureur was voor hetzelfde team op hoog niveau. Aan het einde van 1998 besloot hij dat zijn kracht op de pitmuur ligt, in plaats van achter het stuur.

Zeven jaar later had Arden al meerdere titels op haar naam staan en het was tijd voor een stapje hogerop. Red Bull, dat het Jaguar F1-team had gekocht, strikte Horner als teambaas van het project onder de naam van de energiedrankjesfabrikant. Het bleek een perfecte match. Met de Brit bereikte Red Bull al snel de status van topteam, en met Sebastian Vettel werden vier titels binnengehaald. Horner staat bekend om zijn bewegende been tijdens spannende races, en om het feit dat hij getrouwd is met voormalig Spice Girl Geri Halliwell.

Mattia Binotto, teambaas, Ferrari Foto: Ferrari

Ferrari – Mattia Binotto

• Team: Ferrari

• Werkzaam bij het team: sinds 1995

• Overwinningen als teambaas: 7

Met een naam als Mattia Binotto zou je meteen denken dat de teambaas van Ferrari in Italië geboren is. Maar dat is niet het geval, hij komt uit Zwitserland. Binotto is geboren in Lausanne en heeft daar mechanische engineering gestudeerd. Dat maakt meteen duidelijk dat Binotto geen bureaucraat is die alles op papier regelt, hij is een zeer technisch ingestelde man.

Binotto is ook het schoolvoorbeeld van iemand die zich van onderaf opwerkt in een organisatie richting een toppositie. In 1995 kwam hij bij het testteam van Ferrari als motor testengineer. Later kreeg hij dezelfde rol in het raceteam, en na een paar tussenstappen werd hij technisch directeur in de zomer van 2016. In 2019 werd hij gepromoveerd tot teambaas toen hij Maurizio Arrivabene verving. Hij combineert deze rol nog steeds met andere rollen binnen Ferrari.

Otmar Szafnauer, teambaas, Alpine F1 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine – Otmar Szafnauer

• Team: Alpine

• Werkzaam bij het team: sinds 2022

• Overwinningen als teambaas: 0

Otmar Szafnauer zit sinds deze winter bij het team van Alpine. Vorig jaar was de in Roemenië geboren Amerikaan nog werkzaam bij Aston Martin Racing. Bij zijn aanstelling beloofde hij dat Alpine binnen honderd races zou vechten voor de wereldtitel. Dat is dus voor het einde van 2026.

Ondanks dat hij vooral actief is geweest als zakenman, heeft hij wel een klein beetje race-ervaring. In de vroege jaren 90 had hij een plekje in de Formule Ford. Naast de baan bouwde hij een echte carrière op, toen hij lang bij de Ford Motor Company werkte. Daarna werd hij operationeel directeur van het British American Racing F1-team in 1998. Na een periode bij Honda ging hij in 2009 aan de slag bij Force India. Toen dit team twaalf jaar later Aston Martin heette, had hij de positie van teambaas veroverd. Nu heeft hij dezelfde functie dus bij Alpine.

Andreas Seidl, teambaas, McLaren Foto: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren – Andreas Seidl

• Team: McLaren

• Werkzaam bij het team: sinds 2019

• Overwinningen als teambaas: 1

Voordat Andreas Seidl naar McLaren ging, had hij al bij meerdere grote merken in de autosport gewerkt. Zo was hij teambaas van het LMP1-programma van Porsche, dat succesvol was met drie zeges in de 24 uur van Le Mans. Ook was Seidl head of track operations bij BMW tussen 2007 en 2009. In totaal zat hij meer dan tien jaar op hoge plekken bij het Beierse merk.

Seidl is nog maar de vijfde teambaas van McLaren. Alleen oprichter Bruce McLaren, Teddy Mayer, Ron Dennis en Martin Whitmarsh gingen hem voor. Er hadden meer op deze lijst kunnen staan, maar in 2014 schafte Dennis de positie van teambaas af omdat die ouderwets zou zijn. Pas toen Seidl zich bij het team voegde keerde de positie terug.

Franz Tost, teambaas, Scuderia AlphaTauri in de fabriek in Faenza Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

AlphaTauri – Franz Tost

• Team: AlphaTauri

• Werkzaam bij het team: sinds 2005 (eerste race in 2006)

• Overwinningen als teambaas: 2

Net als Christian Horner bij grote broer Red Bull, is Franz Tost teambaas sinds 2005. Ook Tost is een voormalig racecoureur die sterker bleek als manager, en ook hij werd benaderd door Red Bull toen het merk voor de tweede keer een team overnam. Dit werd Toro Rosso [nu AlphaTauri].

Tost is met 66 jaar de oudste teambaas van allemaal op het moment van schrijven. De Oostenrijker groeide op met lokale held Jochen Rindt als idool, en greep zijn kans om te racen na zijn twintigste. Hij is binnen zes jaar in meerdere Oostenrijkse juniorcategorieën uitgekomen, met een titel in de Formule Ford 1600 als beste resultaat. Nadat hij stopte met racen werkte hij zich op in de wereld van leidinggeven. Zijn eerste rol in de Formule 1 was met Williams, waar hij vijf jaar werkte voordat Red Bull hem opbelde.

Frederic Vasseur, teambaas, Alfa Romeo Racing Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo – Frederic Vasseur

• Team: Alfa Romeo

• Werkzaam bij het team: sinds 2017

• Overwinningen als teambaas: 0

Frederic Vasseur brak door als teambaas op ongeveer dezelfde manier als waarop een rijder dat zou doen. Na de studie 'engineering and aeronautics' gedaan te hebben, richtte de Fransman zijn eigen team op in 1996. Eerst reed de renstal onder de noemer van ASM, later kreeg het de inmiddels bekende naam ART. Het is een zeer succesvol team geworden. Zo pakte Lewis Hamilton bij het team zijn titels in de Formule 3 Euroseries en de GP2. Ook Nico Rosberg, George Russell en Nyck de Vries behaalden hun kampioenschappen in de GP2/Formule 2 met ART.

Met zo'n sterk CV was het misschien wel onvermijdelijk dat Formule 1-teams op een gegeven moment zouden bellen. In 2016 werd Vasseur teambaas bij Renault. Ondanks de Franse connectie duurde de samenwerking maar een jaar. De volgende taak van de Vasseur was bij Sauber, waar hij halverwege 2017 instapte. Ondanks de naamswijziging naar Alfa Romeo in 2019, zit hij nog steeds op dezelfde positie.

Guenther Steiner, teambaas, Haas F1 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Haas – Guenther Steiner

• Team: Haas

• Werkzaam bij het team: sinds 2014 (eerste race 2016)

• Overwinningen als teambaas: 0

Net als Franz Tost is Guenther Steiner een Duitssprekende veteraan uit de Alpen. Rond de eeuwwisseling kwam de Italiaan in de Formule 1, nadat hij eerder manager was bij het Ford World Rally Team in 2000 en 2001

Zijn eerste taak in de F1 was die van Managing Director bij Jaguar. Dit deed hij een paar seizoenen. Na een jaartje vrijaf werd hij Technical Operations Director bij het nieuwe Red Bull Racing. Daarna verhuisde hij naar North Carolina om bij de Amerikaanse motorsporttak van Red Bull te werken. Daar maakte hij contacten die hem uiteindelijk het nieuwe F1-project van Haas lieten opbouwen. Bij dit team is hij teambaas vanaf dag één, en je zou hem wellicht ook wel mede-oprichter kunnen noemen met wat hij allemaal betekend heeft voor het jonge team.

Mike Krack, teambaas, Aston Martin F1 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin – Mike Krack

• Team: Aston Martin

• Werkzaam bij het team: sinds 2022

• Overwinningen als teambaas: 0

Mike Krack is een zeer technische man die onder de radar genoeg ervaring heeft opgebouwd op meerdere gebieden om zichzelf in de kijker te zetten als vervanger van Otmar Szafnauer bij Aston Martin eerder dit jaar. Hij was al een topingenieur bij BMW Sauber toen Sebastian Vettel daar in 2007 zijn F1-debuut maakte. Dit jaar was het dus een soort van reünie tussen de heren.

In de tussenliggende jaren werkte Krack een periode in de Formule 3, toen bij het Porsche LMP1-project en daarna overzag hij alle motorsportactiviteiten van BMW tussen 2014 en 2021. Met zijn Luxemburgse afkomst was het Krack die de doorslag gaf in dat de meeste teambazen Duitstalig zijn. Zijn CV heeft zelfs een aardige overlap met dat van Andreas Seidl.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, in de persconferentie voor teambazen Foto: FIA Pool

Williams – Jost Capito

• Team: Williams

• Werkzaam bij het team: sinds 2020

• Overwinningen als teambaas: 0

Met een leeftijd tussen die van Tost en Steiner in, is Jost Capito één van de oudere teambazen in de F1. Een sterk punt van Capito is het netwerk dat hij in jarenlang in verschillende disciplines heeft opgebouwd. Aan het begin van zijn carrière was hij onderdeel van de crew die in 1985 won bij de trucks in de Dakar Rally. Later in de jaren 80 raakte hij betrokken bij de raceafdeling van Porsche, waarna hij naar Sauber overstapte. Hierna volgde een lange carrière in de rallysport. Hij speelde een grote rol bij Ford en daarna bij Volkswagen. Het leverde vier opeenvolgende titels op van 2013 tot en met 2016. Op dat moment was hij ook de baas van het hele motorsportprogramma van Volkswagen.

In 2016 kwam hij de Formule 1 binnen, maar na een zeer korte periode bij McLaren keerde hij terug naar de rallysport. Laat in 2020, nadat Dorilton het F1-team van Williams had overgenomen en Franks en Claire Williams vertrokken, nam Capito de leiding van het historische team over als CEO. In zijn eerste jaar had hij Simon Roberts onder zich als teambaas, maar inmiddels heeft hij die taak ook overgenomen.