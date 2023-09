Teambazen eensgezind: Uitspraken Marko passen niet bij F1

Waar voor de hoofdpersonen Helmut Marko en Sergio Perez het boek al dicht is, is voor de rest van de paddock het laatste woord over de controversiële uitlatingen van Marko nog niet gesproken. Tijdens de vrijdagse persconferentie werden de teambazen er naar gevraagd en allen vonden dat zulke uitspraken niet meer in de Formule 1 horen. Met name Mercedes-teambaas Toto Wolff laat duidelijk weten wat hij van de uitspraken vindt.

"We lachen hier om Zuid-Amerika, maar dat is helemaal niet grappig", aldus een duidelijke Wolff. "Het gaat hier niet alleen om wat er gezegd is, maar ook om de mindset waarmee dit soort dingen bedacht worden. Daar is in deze sport geen plek voor. Dit soort uitspraken konden niet in het verleden, maar kunnen zeker nu en in de toekomst niet meer." De Oostenrijker legt ook uit waar volgens hem de sport schade kan oplopen: "We weten dat we meer diversiteit en inclusiviteit in F1 nodig hebben. De teams doen er alles aan om dat mogelijk te maken, dit soort uitspraken schijnen niet het licht over deze activiteiten die het verdient."

Alfa Romeo-baas Alessandro Alunni Bravi is het eens met zijn collega en haalt aan dat zijn landgenoten ook wel eens last hebben van vooroordelen. "Ik ben Italiaan, dus ik weet dat Italianen zulke opmerkingen ook wel eens krijgen. Ik vind dat eenieder gerespecteerd moet worden. We werken namelijk allemaal heel hard om te bewijzen dat we voor iedereen in F1 zorgen, van coureurs tot aan de rest van de mensen. We moeten laten zien dat F1 inclusief is en laten zien dat we openstaan voor iedereen, waar hij of zij ook voor staat."

Brown en Steiner minder uitgesproken

Zak Brown - de teambaas van McLaren - is wat voorzichtiger dan zijn collega's, maar vindt de opmerkingen wel respectloos: "De opmerkingen zijn niet goed en ik kan me voorstellen dat mensen daardoor gekwetst zijn, Ik heb ze zelf niet gehoord, alleen maar gelezen. Je kan geen opmerkingen maken die ongepast zijn." Haas-baas Guenther Steiner is nog voorzichtiger: "Stereotypes kunnen niet meer, je moet voorzichtig zijn in wat je zegt. Dat kan lastig zijn, want soms bedoel je wat anders wat je zegt en had je het beter niet kunnen zeggen, maar daar moet je dan wel bewust van zijn. Ik heb het niet gehoord, want ik kan het originele Duits begrijpen en heb het daarom alleen gelezen. Het kan zijn dat in de vertaling het anders overgekomen is."