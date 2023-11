Teambazen delen hun visie over mogelijk 25 races op F1-kalender

De Formule 1-kalender van 2024 telt 24 races, mits alles doorgaat. Dat zou dit jaar namelijk ook al het geval zijn geweest, al viel de Grand Prix van China al vroeg af terwijl de Grand Prix van Emilia-Romagna op het laatste moment werd afgelast vanwege overstromingen in de regio. Meer races op de F1-kalender is al langer een discussiepunt, aangezien vele teambazen en coureurs het gevoel hebben dat met 24 de limiet is bereikt. Maar zou er nog net genoeg speelruimte zijn voor een 25ste race?

"Ik zou beginnen met afwisselen", zegt Haas F1-teambaas Guenther Steiner. "Het is aan FOM om te bepalen of zij willen afwisselen. We zijn niet betrokken bij de contracten. Het zou een goed idee zijn. Uiteindelijk zou het kunnen werken om meer landen op de kalender te krijgen en onze sport onder de aandacht te brengen in meer landen." Of hij dan nog aan 25 races wil denken? "Op dit moment wordt daar niet echt over gesproken. Ik bedoel, het staat in het contract en dat heb ik niet gezien. Maar als zij dat doen, zullen we zeker gevraagd worden. Voor nu is 24 wel een beetje de limiet. Als we meer races willen doen, moeten we een andere oplossing vinden."

De Zuid-Tiroler wijst bovendien naar een logischere indeling van de kalender, waar de F1 nu op hamert vanwege haar klimaatdoelen. "Als je voor een tijdje in bepaalde regio's kunt blijven, komen er minder reizen bij kijken, minder langeafstandsvluchten. Er moet dus veel besproken worden. Voor nu weten we dat het volgend jaar 24 races zullen zijn, daar moeten we mee omgaan want we hebben er nog nooit 24 gehad. Dan zien we wel wat daar van komt. Maar op korte termijn is 24 het aantal dat we moeten houden."

Werken in shifts

McLaren-CEO Zak Brown kan zich wel vinden in het idee van een roulatiesysteem. "24 races is het maximum voor het welzijn van de mensen", stelt de Amerikaan. "Maar we moeten de sport blijven uitbreiden. Dus ik zou graag een scenario zien waarin je misschien 20 vaste Grands Prix hebt en, laten we zeggen, acht die om het jaar rouleren. Dan heb je dus een kalender van 24 race en breidt je de sport uit door naar andere regio's en landen te gaan. Dat gezegd hebbende, weet ik niet precies hoe het werkt als promotor van een circuit, of dat financieel haalbaar is voor de promotor. Maar dat zou wel het ideale scenario zijn." Brown erkent dat het voor hem makkelijk is om te zeggen, maar 'moeilijker voor de F1' om dat te realiseren. "Maar dat zou het ideaalst zijn."

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich aan bij Steiner en stelt dat 24 races al 'heel veel' is. "Als er een andere goede locatie is die aantrekkelijk is voor de kalender, dan vinden we vast wel een manier om er plaats voor te maken", aldus de Oostenrijker. Bij zijn team is er al het een en ander veranderd als gevolg van de uitgebreide kalender. "We werken als team al in shifts", laat Wolff weten. "Veel personeel doet al niet meer alle races. Natuurlijk heb je race-engineers die toegewezen zijn op één auto en de coureurs die je niet echt kunt afwisselen. Dus of het er nou 24 of 25 zijn: dat maakt geen groot verschil. Maar we moeten deze wel indelen op de continenten. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp."

Niet alle continenten

Aston Martin-teambaas Mike Krack wilde de plaat van de andere teamleiders niet grijs draaien, maar wilde wel aandacht schenken aan het feit dat de Formule 1 een wereldkampioenschap is. "En we missen nog steeds een continent terwijl we naar vele anderen gaan", doelt de Luxemburger op het feit dat Afrika nog altijd ontbreekt. Er waren gesprekken met Kyalami in Zuid-Afrika, maar die onderhandelingen liepen stuk. "Er is dus nog wat werk te verzetten", meent Krack. "Maar al met al doet de Formule 1 het geweldig op dit gebied, dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Wat betreft het aantal: of het 22, 23 of 24 is, we zullen altijd oplossingen vinden om ermee om te gaan. Maar wat ik al heb gezegd, wereldkampioenschap betekent voor mij dat je op alle continenten racet."