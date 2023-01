Eind vorig jaar kondigde de Formule 1 aan een nieuwe klasse voor vrouwen op poten te zetten. Deze serie gaat door het leven als F1 Academy. De koningsklasse wil investeren in vrouwelijk talent en deze helpen op weg naar de top. De klasse krijgt auto's op het niveau van de Formule 4. Het veld zal uit vijftien dames bestaan. Er komen vijf teams die elk drie auto's inzetten. De formaties zijn onbekend, maar wel staat vast dat deze al uitkomen in de Formule 3 en Formule 2. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Mercedes-chef Toto Wolff juichen het initiatief van F1 toe.

"Het is een zeer goede zaak dat F1 dit gaat doen", zegt Horner. "Het is nu al mooi om te zien dat er steeds meer dames als coureur of ontwerpster de sport binnenkomen. We zien steeds meer vrouwen in de paddock in verschillende functies, zowel op technisch als op operationeel vlak. Dit gaat allemaal om inclusiviteit en dat is een goed. Er is ook steeds meer interesse van de jongere generatie en er zijn tegenwoordig veel meer jonge meiden die F1 volgen. Dit leidt er alleen maar toe dat meer en meer mensen, en dames, beginnen met karten. Hierdoor ontstaat er een grotere pool van coureurs en engineers. F1 is geweldig en staat open voor inclusie en diversiteit."

Wolff valt zijn conculega bij. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas ziet graag een vrouw in de Formule 1, maar alleen als deze ook echt competitief is. "Het is ontzettend goed dat F1 dit opzet", zegt Wolff. "Het belangrijkste is dat er smallere auto's komen en er veel getest gaat worden. Hopelijk ontdekt F1 op deze manier meer vrouwelijk talent in de kartsport en potentiële junioren. In de W Series zaten al een paar sterke dames die zo mee kunnen doen en daardoor veel baantijd krijgen. De besten kunnen dan door naar F4 of F3. Alleen als de basis sterk is, kunnen we een dame in F1 krijgen. Ze moet wel competitief zijn. Dat vind ik het belangrijkste." Susie Wolff, de partner van Toto Wolff, is de laatste vrouw die deelnam aan een officieel Grand Prix-weekend. Zij nam in 2014 als ontwikkelingscoureur van Williams op Silverstone en de Hockenheimring twee vrije trainingen voor haar rekening.

Susie Wolff in actie op de Hockenheimring. Foto: Andy Hone / Motorsport Images