Teambazen komen bijeen wegens zorgen over F1-reglementen 2026

Donderdag bracht de FIA naar buiten hoe de technische reglementen van de Formule 1 voor 2026 eruit zullen zien. Daarbij publiceerde de federatie meteen ook enkele conceptbeelden. In een online-bijeenkomst met de Technical Advisory Committee van de FIA op donderdag kwamen al enkele mogelijke problemen naar boven. Onder de F1-teams zijn er ook al zorgen over de nieuwe regels en dat heeft ertoe geleid dat de teambazen zaterdagochtend in de paddock van Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal hierover zullen praten. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst die van tijd tot tijd gehouden wordt met F1-topman Stefano Domenicali en andere belangrijke betrokkenen, waarin over de laatste ontwikkelingen wordt gesproken.

Een centrale zorg is dat sommige teams vinden dat de FIA heeft vastgehouden aan enkele elementen van de regels waarvan de teams denken dat ze niet werken op de manier zoals de FIA ze bedoelt. Dat geldt onder meer voor het aerodynamische concept. Sommige renstallen vermoeden dat de nieuwe auto's heel langzaam zullen zijn, doordat ze downforce missen en vaak met een lege batterij voor het elektrische vermogen komen te staan. Ook vrezen de teams dat de verlaging van het minimumgewicht met 30 kilogram onhaalbaar is, doordat de batterijen waarschijnlijk een stuk zwaarder worden. Ze denken dan ook dat het minimumgewicht ver buiten bereik blijft. Verder willen de teams ook meer details over de status van de plannen voor actieve aerodynamica.

FIA wil zich aan deadlines houden

De zorgen van de teams over de technische reglementen van 2026 bestaan al langer, maar door de publicatie van de plannen is de zaak in het middelpunt van de belangstelling gekomen. De FIA heeft met de publicatie laten zien dat de meeste beslissingen inmiddels genomen zijn en dat men van plan is om de plannen voor het einde van de maand juni af te ronden. Daarna wordt het ook ingewikkelder om veranderingen door te voeren. De Internationale Sportieve Code (ISC) van de FIA schrijft namelijk voor dat iedere regelwijziging met een substantiële impact op het technische ontwerp van de auto en de prestatiebalans tussen de auto's uiterlijk anderhalf jaar voordat ze van kracht worden, gepubliceerd moeten zijn. In dit geval is dat dus 30 juni aanstaande.

Daarna kunnen er wel wijzigingen doorgevoerd worden aan de reglementen, maar dan moeten alle teams daar unaniem mee instemmen. Dat belooft een lastige klus te worden, omdat de teams niet op één lijn zitten. Ook zijn er teams die de publicatie van de reglementen willen uitstellen tot oktober, zodat de FIA de regels verder kan verfijnen. Dat leek wel mogelijk te zijn, doordat de teams pas in januari aan de slag mogen met de aerodynamische elementen van de nieuwe auto's voor 2026. Toch komt het daar niet van, want één team heeft dit geblokkeerd omdat men het belangrijk vond dat de FIA vasthield aan de deadline van 30 juni.

Artikel 18.2.4 van de ISC schrijft voor dat teams unaniem moeten instemmen met een kortere aankondigingstermijn voor de publicatie van de nieuwe reglementen. Dat is dus niet het geval, maar de FIA heeft alsnog de mogelijkheid om de publicatie uit te stellen met steun van de meerderheid van de teams. "In uitzonderlijke omstandigheden, en als de FIA van mening is dat de wijziging in kwestie essentieel is voor het beschermen van het kampioenschap, volstaat de instemming van de meerderheid van de naar behoren ingeschreven deelnemers", staat in de regels vermeld.

In de documenten die de FIA bij de presentatie van de technische reglementen van 2026 naar buiten heeft gebracht, meldde de federatie de verwachting dat de regels op 28 juni geratificeerd worden door de World Motor Sport Council.

