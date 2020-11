Teambaas Wolff heeft opvolger bij Mercedes F1 al in gedachten

Het lijkt er steeds meer op dat Wolff niet doorgaat als teambaas van het succesvolste Formule 1-team ooit. Recentelijk gaf hij toe dat het leiden van Mercedes F1 zijn tol geëist heeft. Ook wil hij talent binnen het team niet tegenhouden. Wolff zei eerder deze week dat hij zijn ogen open houdt in de zoektocht naar een opvolger. Hoewel hij in dienst blijft bij Mercedes, zou hij mogelijk wel een andere rol kunnen gaan vervullen. Mercedes sleepte zondag op Imola de zevende constructeurstitel op rij in de wacht, na afloop van de race vroeg men bij Sky Sports F1 weer naar de toekomst van Wolff.

“Mijn situatie is een beetje anders, ik ben samen met Mercedes mede-eigenaar van dit team, dus ik stap er nooit uit, daarvoor houd ik er gewoon te veel van”, zei Wolff bij de Britten. “Wat is er mooier dan onderdeel zijn van een sportteam, om lid te zijn van een club met zoveel geweldige mensen? Ik denk dat iedereen een bepaalde roeping in zijn leven heeft. Ik heb die van mij nog niet vervuld, ik kan nog steeds een bijdrage leveren. Maar ik moet ook denken aan de toekomst. Iemand de stap laten maken, hem ontwikkelen in deze rol, dat is voor mij een geweldige uitdaging voor het volgende hoofdstuk. Maar je zult me voorlopig nog wel blijven zien.”

Gevraagd of hij iemand in gedachten heeft als zijn opvolger, reageerde Wolff: “Dat heb ik, maar dat kan ik nog niet zeggen.”

Hamilton twijfelt niet over ‘sterke opvolger’

Na zijn overwinning tijdens de Emilia-Romagna GP zei Lewis Hamilton de overwegingen van Wolff zeker te begrijpen. “Ik weet niet wie zijn opvolger is, maar dat is zeker een leider”, aldus Hamilton. “Hij gaat het stokje niet overgeven aan iemand die er niet klaar voor is. Hij gaat de juiste persoon wel vinden. Daarom zijn we ook zo succesvol geweest, hij heeft de juiste mensen gevonden en ze op de juiste plek gezet. Zo kunnen mensen in hun kracht komen. Hij heeft elk individu in het team zo goed mogelijk laten presteren. Hij gaat wel iemand vinden die hem kan opvolgen. Maar het draait niet om een persoon, dit draait om het collectief. Toto bouwt de wagen niet, het is teamwerk. Maar ik steun hem, wat hij ook gaat doen.”