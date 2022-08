Fernando Alonso maakte daags na de Grand Prix van Hongarije verrassend bekend vanaf 2023 voor meerdere jaren over te stappen naar Aston Martin. Daarmee trekt de Spanjaard de Alpine-deur na twee Formule 1-seizoenen dicht. Hij wordt bij zijn nieuwe werkgever teamgenoot van Lance Stroll, zoon van eigenaar Lawrence Stroll. Hoewel Alonso al een schat aan F1-ervaring heeft, wordt hij bij de mannen uit Silverstone niet automatisch de eerste coureur. Dat bevestigt Aston Martin-teambaas Mike Krack.

"Fernando en Lance krijgen een gelijke status", zegt Krack op de website van het F1-team. "Fernando vroeg ook niet specifiek om een rol als eerste coureur. Er deden verhalen de rondte waarin werd gezegd dat hem een rol als eerste rijder met een riant salaris was aangeboden, maar ik verzeker je dat Fernando het niet doet voor de status of zijn loon. Het moet uiteraard wel in overeenstemming zijn met het kaliber van Fernando. De snelheid waar de deal mee tot stand kwam, vertelt dat zaken als salaris of andere details niet van een enorm belang waren voor Fernando. Hij zei het zelf voor de zomerstop: 'Als beide partijen het eens willen worden, duurt het maar tien minuten'. Wat Fernando over de streep trok, is de kans om deel uit te maken van een team dat vooruitgang boekt en waar hij impact kan maken."

De nu nog Alpine-coureur is 41 jaar en daarmee de oudste rijder op de F1-grid. Hoewel het contract van de Spanjaard bij Alpine vanwege zijn leeftijd per jaar werd bekeken, maakt Aston Martin daar geen probleem van. Krack ziet de leeftijd van Alonso niet als een obstakel: "Hij moet beoordeeld worden op zijn snelheid en performance op de baan. Het is duidelijk dat hij beter is dan ooit tevoren. Is 40 ook niet het nieuwe 30? Ik ben dit jaar 50 geworden en ik krijg steeds te horen dat dat het nieuwe 40 is. Als dat klopt, dan is Fernando nog maar 31. Ik sluit niet uit dat er nog veel jaren in het verschiet liggen, als we vooruitgang boeken met de auto. We hebben vorig jaar en dit seizoen ondermaatse prestaties laten zien. We weten dat we een auto moeten afleveren die in de voorhoede kan strijden."