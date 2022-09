Teambaas Binotto: "Ferrari moet reageren in Italiaanse thuisrace"

Charles Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich zaterdag respectievelijk als tweede en derde voor de Grand Prix van Nederland. De achterstand naar polesitter Max Verstappen was iets minder dan een tiende seconde. Voorafgaand aan het weekend werd Ferrari als favoriet voor de zege opgeschreven, maar in de race kon het duo de snelheid van Verstappen niet bijbenen. In plaats daarvan stond de Scuderia vol onder druk van Mercedes. Leclerc werd een plaatsje naar achteren geworpen door George Russell, die als zesde aan de Dutch Grand Prix begon. Sainz viel door twee missers in de pitlane terug naar de achtste plek. Regerend wereldkampioen Verstappen bouwde zijn voorsprong in de titelstrijd op naar 109 punten. De aansluiting met Red Bull Racing is weg. Ferrari moet zich nu zorgen maken over het oprukkende Mercedes. Het Britse team aast op de tweede plek in het constructeurskampioenschap.

Binotto geeft toe dat Ferrari door een lastige periode gaat, maar dringt er bij zijn team op aan om voor de tifosi op Monza terug te slaan. "Het is moeilijk voor ons. We scoren niet de resultaten die we voor ogen hebben", zegt de Italiaanse teambaas. "We moeten reageren. Op Monza hebben we de tifosi. Na de coronapandemie zitten ze er weer. Hopelijk juichen ze hard. Dat zal ons een boost geven. Op dit moment moeten we goede resultaten neerzetten voor de spirit en de stemming."

Vanwege de hoge snelheid op Spa-Francorchamps stond Ferrari daar een moeilijke race te wachten. In Zandvoort hoopte de Scuderia Red Bull aan te kunnen vallen, maar in plaats daarvan versloeg zowel dat team als Mercedes de mannen uit Maranello. Binotto maakt zich zorgen over het feit dat Ferrari er in de kwalificatie goed bijstond, maar op zondag worstelde.

"Mijn grootste zorg is dat we het al drie races op rij niet voor elkaar hebben op zondag", legt hij uit. "Dit was namelijk ook het geval in Hongarije. Dit weekend hadden we een sterke kwalificatie, waarin we competitief waren. In de race zelf was dat niet zo. Dat maakt het leven een stuk moeilijker. Niet alleen omdat we niet met Max om de zege streden, maar ook omdat we het tempo niet hadden om Mercedes achter ons te houden. Dit zijn al drie races op rij waarbij we niet ons potentieel laten zien. Dat moeten we aanpakken en snel. Er zijn nog een paar races te gaan en dan is het seizoen alweer ten einde. We gaan voor overwinningen. Onze intentie is om in elke race te zegevieren, ook in Monza."

Video: Ferrari kan Red Bull geen partij geven in Zandvoort