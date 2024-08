Teambaas Haas F1 krijgt groen licht voor grote wervingscampagne

Ayao Komatsu werd begin dit jaar aangesteld als opvolger van de charismatische Günther Steiner. Die wist weliswaar regelmatig de pers te halen met zijn uitspraken en humor, maar kwam ook flink in botsing met teameigenaar Gene Haas. Steiner wilde dat de Amerikaanse zakenman meer kapitaal in het team zou steken, maar die eiste eerst resultaten. Toen die uitbleven – het team eindigde in 2023 op de laatste plaats in het kampioenschap – was voor Haas de maat vol. Hij besloot het contract van Steiner niet te verlengen en Komatsu als zijn opvolger aan te wijzen.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en Oliver Bearman, Haas F1 Team, met technici Foto door: Mark Sutton

Waar Steiner niet slaagde het team aan de praat krijgen, lukte dat Komatsu wel. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg behaalden dit jaar al 27 punten, 15 meer dan in het hele vorige seizoen. Reden voor Komatsu om bij Haas aan te kloppen en hem ervan te overtuigen nu dan alsnog meer geld in het team te investeren.

Haas hapte toe en het gevolg is een voor Haas ongekende campagne om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Het team heeft momenteel zo'n driehonderd mensen in dienst, aanzienlijk minder dan de concurrenten. "[We hebben laten zien] dat we de prestaties kunnen verbeteren", vertelt Komatsu in een exclusief interview aan Motorsport.com. "We hebben de eigenaar met prestaties moeten overtuigen. Hij kijkt altijd: 'We willen beter worden, hoe kunnen we sneller?' Met enkele kleine stappen hebben we laten zien dat als we samenwerken, zelfs met dezelfde middelen... De sfeer is gewoon zoveel anders. En als de sfeer zoveel anders is – als er zoveel positiviteit is – functioneren mensen natuurlijk beter, leveren ze betere prestaties. Dat is denk ik het grootste verschil."

Komatsu noemt ook de enorme impact van de komst van Bob Murray, CEO van Haas Automation en een vertrouweling van Haas. "Mijn strategie was om mensen als Bob, die al 38 jaar Gene's rechterhand is, en daarmee Gene zelf aan boord te krijgen. Ze erbij te betrekken en ze te laten beseffen wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1", legt de Japanse ingenieur uit. "Mijn strategie vanaf dag één is: 'Als de eigenaar de realiteit niet begrijpt, dan gaat hij natuurlijk geïrriteerd raken omdat hij een resultaat verwacht dat we niet kunnen bereiken'. Om zijn verwachtingen in lijn te brengen met de realiteit, moest ik hem echt laten begrijpen wat er nodig is om succesvol te zijn in de Formule 1. En Bob is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dat is geweldig."

Uiteindelijk wist Komatsu Haas er dus van te overtuigen om meer in het team te investeren. De resultaten daarvan zullen we pas later terugzien op het circuit, verwacht hij. "Hoewel we nu bezig zijn met een enorme campagne, hebben we die mensen nog niet [allemaal] aan boord."