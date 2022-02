Oud-teambaas Verstappen ziet geen toekomst voor line-ups met twee F1-debutanten

Vorig jaar kwam het Haas F1 Team met Mick Schumacher en Nikita Mazepin nog met twee nieuwe coureurs aan de start. Heel succesvol verliep het seizoen niet voor de Amerikaanse formatie, al lag dat op de eerste plaats aan het feit dat het team de auto nauwelijks had doorontwikkeld. Haas scoorde geen enkel punt en eindigde zodoende onderaan in het kampioenschap.

In het verleden reed AlphaTauri, toen het nog Toro Rosso heette, vaker met twee debutanten. Zoals in 2015, toen Max Verstappen en Carlos Sainz Jr. hun Formule 1-debuut maakten bij de Italiaanse renstal. Volgens teambaas Franz Tost ligt het in de hedendaagse Formule 1 echter niet langer voor de hand om twee rookies in te zetten. “Met zoals de Formule 1 tegenwoordig is, is het een enorme uitdaging om twee onervaren coureurs in je team te hebben. Als je daartoe besluit, zal je in het constructeurskampioenschap sowieso achteraan eindigen”, zegt Tost.

De Oostenrijker wijst op de kleine onderlinge verschillen, terwijl het vorig jaar ingevoerde budgetplafond als doel heeft om de teams nog dichter bij elkaar te brengen. “Als je twee rookies in je team hebt, maak je geen schijn van kans om in de middenmoot mee te doen, laat staan aan de voorkant van het veld. Het veld is daar veel te competitief voor, de concurrentie is veel te sterk. Als je kijkt naar de kwalificatietijden, dan zit er vaak maar een paar honderdsten tussen”, zegt Tost. “In Saudi-Arabië bedroeg het verschil tussen Pierre en Leclerc volgens mij 0.087 seconde, wat neerkwam op 78 centimeter of iets dergelijks. En daar stond ook nog andere een coureur tussen. Maar als je een jonge, onervaren rijder hebt, dan zal het verschil geen duizendsten zijn, maar tienden.”

Vorig jaar had AlphaTauri met Yuki Tsunoda één debutant in het team. De Japanner vormde een rijderspaar met enkelvoudig Grand Prix-winnaar Pierre Gasly. Als het aan Tost ligt, zal er ook in de toekomst altijd één ervaren kracht voor het team uit Faenza rijden. “Ik denk dat het altijd beter is om één ervaren coureur erbij te hebben”, stelt Tost. “Als er dan een zeer getalenteerde jonge rijder voorbij komt, dan ben je als team altijd in de positie om dat jonge talent op te leiden.”

In 2022 vormen Gasly en Tsunoda opnieuw het rijdersduo van AlphaTauri.