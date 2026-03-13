Flavio Briatore heeft in de vrijdagse persconferentie voor de Grand Prix van China geen doekjes gewonden om het gevoel bij Alpine na de seizoensopener in Australië. De Italiaan, terug in een prominente rol bij het team uit Enstone, maakte duidelijk dat de prestaties in Melbourne ver onder de maat waren. "We are not happy at all", zei Briatore onomwonden over het optreden van Alpine tijdens het eerste raceweekend van het jaar.

Die stevige woorden passen bij de teleurstellende start van het nieuwe seizoen. Alpine wist in Australië weliswaar nog één punt mee te nemen via Pierre Gasly, maar dat verandert volgens Briatore weinig aan het grotere plaatje. "Onze prestaties waren erg zwak en dat kwam door een combinatie van verschillende factoren", stelde hij."We weten wat het belangrijkste probleem met de auto is. We proberen dat zo snel mogelijk op te lossen."

Daarmee schetst Briatore een duidelijk beeld: De renstal zal in de huidige krachtsverhoudingen vooral moet vechten in de brede middenmoot, achter de topteams. Briatore maakte dat zelf ook expliciet toen hem werd gevraagd naar de doelstellingen voor dit seizoen. Alpine mikt volgens hem grofweg op posities P6 tot en met P8 in het constructeurskampioenschap. Zijn antwoord kwam op karakteristieke wijze, met een kwinkslag richting zijn collega’s in de persconferentie.

"Voor hem eindigen, als dat mogelijk is", zei Briatore, wijzend naar Wheatley. "En dicht bij hem eindigen, als dat mogelijk is", voegde hij eraan toe, terwijl hij naar Mekies wees. Daarna werd hij serieuzer over de realistische doelen voor het team. "We mikken op plaatsen als P7, P8 of P6. Dat is ongeveer het niveau van de competitie waar we nu in zitten."

In de sprintkwalificatie vrijdag eindigde Gasly op plek 7. Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Briatore ziet een duidelijke scheiding tussen de topploegen en de rest van het veld. "We hebben vier topteams en die zijn erg, erg sterk. Daarna komt de rest van het veld." Alpine moet zich dus richten op het winnen van die tweede strijd: best of the rest worden, of daar in elk geval zo dicht mogelijk bij in de buurt komen.

Opvallend is dat Briatore ondanks zijn harde oordeel over de huidige prestaties niet het vertrouwen in de basis van het project verliest. Toen hem werd gevraagd wat Alpine nodig heeft om ooit weer races en kampioenschappen te winnen, benadrukte hij dat de ingrediënten in zijn ogen aanwezig zijn. "We hebben alles in huis om competitief te zijn", zei hij. "We zijn erg tevreden met de motor die we hebben. We zijn ook best tevreden over het team."

Tegelijkertijd erkende hij dat het opbouwen van een winnend team tijd kost. "Het kost een paar jaar, net als bij iedereen. We willen winnen en we zullen zien wat er gebeurt. We werken gewoon hard en proberen ieder jaar beter te worden."