Dit seizoen is het derde met het reglement voor ground effect-wagens. Waar de teams er twee jaar geleden nog een heel duidelijke eigen filosofie op na hielden, zagen we vorig seizoen al dat de meeste teams steeds meer opschoven in de richting van het concept met de down wash sidepods van het oppermachtige Formule 1-team van Red Bull Racing. De meest opvallende uitzonderingen op die filosofie waren te zien bij Mercedes en Ferrari, maar ook die teams lijken op te schuiven en zich er bij te hebben neergelegd dat Red Bull initieel het beste idee had.

Gezien het ontbreken van regelwijzigingen, denkt Mike Krack dat het een 'verrassing' zou zijn om dit jaar grote veranderingen in het klassement te zien. "Als je stabiele regels hebt zoals nu het geval is, zullen teams eerder kleine aanpassingen maken. En als er één zo’n dominante auto is als de Red Bull, dan zullen velen die kant op gaan. Wat er meestal gebeurt als de technische regels hetzelfde blijven, is dat het veld van jaar tot jaar dichter naar elkaar toe groeit", verklaart de Luxemburger.

En dus komt het volgens de teambaas bij de Britse renstal in de komende jaren tot 2026 (wanneer de Formule 1 verder gaat met kleinere en lichtere auto’s met actieve aerodynamica en een nieuwe krachtbron) niet meer zozeer aan op het verder doorontwikkelen van de auto, maar op het verfijnen en verbeteren van zaken als racestrategieën en pitstops.

Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Die zaken zijn van cruciaal belang in een veld waarvan de achttien bovenste auto’s in de tweede helft van 2023 slechts zes tienden van een seconde uit elkaar lag.

"[De stabiliteit] legt meer nadruk op de operaties, want als de auto's dicht bij elkaar staan, zijn het echt de kleine details die het verschil maken op de gridpositie", aldus Krack. "Ik denk dat de kleine verschillen in de kwalificatie de komende jaren alleen nog maar kleiner zullen worden. Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: Het zal me verbazen als er grote afwijkingen zijn ten opzichte van waar we nu staan."