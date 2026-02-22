Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Alpine behoort tot de teams die in 2026 nauwlettend in de gaten worden gehouden. Net als meerdere middenveldteams koos de renstal ervoor om het seizoen 2025 grotendeels op te offeren om zich volledig te richten op de nieuwe reglementen, met als doel eindelijk de aansluiting bij de top van het veld te vinden.

Nu de wintertests achter de rug zijn, blijft het lastig om een duidelijke hiërarchie vast te stellen, ook al lijken de vier traditionele topteams opnieuw de bovenste posities te bezetten. In aanloop naar de seizoensopener in Melbourne op 8 maart zijn de enige echt bruikbare cijfers die van het aantal afgelegde kilometers tijdens de drie testdagen.

Op dat vlak heeft Alpine degelijk werk geleverd. Met 1026 ronden en 5.289 afgelegde kilometers was de Frans-Britse equipe het zesde meest actieve team. Met de overstap naar een nieuwe Mercedes-motor en de ingrijpende reglementswijzigingen beloofde deze winter bijzonder intens te worden. Het team toont zich echter tevreden over het verrichte werk en de gevonden technische basis, al moet die snel verder worden ontwikkeld.

"Na meer dan 1000 ronden op drie verschillende circuits markeert deze vrijdag het einde van onze voorbereidingen op het seizoen", verklaarde teambaas Steve Nielsen. "Ik ben erg trots op het werk dat iedereen in Enstone heeft geleverd om de A526 te ontwerpen, produceren en ontwikkelen, in samenwerking met onze nieuwe collega’s in Brixworth bij Mercedes-AMG. Het was niet eenvoudig en we hebben soms grote uitdagingen moeten overwinnen."

Veelbelovend pakket, maar snelle ontwikkeling nodig

"Die uitdagingen verdwijnen niet, want de ontwikkelingsstrijd is al begonnen om dit pakket in de juiste richting te sturen en zo competitief mogelijk te maken", vervolgde de Brit. "Deze week in Bahrein hebben we ons echt gericht op het begrijpen van de auto onder verschillende omstandigheden, met het oog op de start van het seizoen."

Pierre Gasly in actie in Bahrein. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Waar we precies staan in de pikorde zullen we pas zaterdagmiddag in Australië weten", wilde Nielsen nog niet op de zaken vooruitlopen. "Voor nu zijn we tevreden over ons harde werk in de afgelopen weken. We beschikken over een degelijk pakket en een goede werkbasis, in elk geval voor de eerste races op de kalender."

Nielsen sloot af met de complimenten aan zijn coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto. "Ze hebben uitstekend werk geleverd bij het afwerken van onze testprogramma’s. Ze hebben ons veel data gegeven om te analyseren en daar zijn we hen dankbaar voor. Ze kijken er allebei naar uit om weer te racen, net als het hele team en ikzelf. We reizen af naar Melbourne klaar om alles te geven voor wat een boeiend seizoen 2026 belooft te worden."