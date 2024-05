Team Redline grapt: “Geen bezwaar tegen F1-deelname Max in Imola”

Max Verstappen was zaterdag, ondanks moeizame vrije trainingen, de snelste in de kwalificatie op Imola. Derhalve begint de drievoudig wereldkampioen Formule 1 de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag om 15.00 uur vanaf pole-position. Zaterdagavond zat Verstappen echter ook al achter het stuur, namelijk in zijn simulator voor de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

Verstappen heeft dit weekend dus een vol programma, al ligt de focus uiteraard op de Grand Prix van Emilia-Romagna. Of nou ja, ‘uiteraard’? Bij Team Redline, de formatie waarvoor Verstappen in het simracen actief is, zijn ze daar nog niet zo zeker van. “Voor de mensen die nieuw zijn: wij zijn Team Redline”, klonk het zaterdag tijdens de livestream van de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

“Max racet voor ons. Wij zijn het team dat hem toestemming geeft om zichzelf ook te laten zien in de Formule 1. Dit is een belangrijk weekend met de 24 uur van de Nürburgring, maar toch staan we hem toe om ook op Imola te rijden”, ging Team Redline verder met een knipoog. “We willen coureurs namelijk niet blokkeren bij het uitvoeren van hun hobby. We zijn heel meewerkend en houden niemand tegen.”

Bekijk hieronder het hilarische fragment: