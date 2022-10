Te weinig brandstof kost Verstappen pole: "Frustrerend, mag niet gebeuren"

De vrijdagse trainingen verliepen in Singapore al niet helemaal naar wens voor Max Verstappen. Veranderingen aan de afstelling duurden langer dan gedacht, waardoor de Nederlander toen kostbare rijtijd verloor. Geluk bij een ongeluk was echter nog dat het missen van een lange run niet zo'n probleem vormt doordat het in Singapore voor een belangrijk deel om de kwalificatie draait. Die kwalificatie is in andere omstandigheden verreden dan waar coureurs vrijdag mee te maken kregen. Warm was het nog altijd, maar forse regenbuien op zaterdag zorgden voor een natte derde training en voor verraderlijke plekken aan het begin van de kwalificatie.

Het betekende dat coureurs in Q1 op intermediates rondgingen waarbij Verstappen de snelste tijd klokte. In het tweede deel van de kwalificatie haalden Aston Martin en Alfa Romeo de slicks voor de dag, maar bleek het te nat. Verstappen en zijn concurrenten kozen in Q3 wel meteen voor droogweerbanden, waarbij het vooral zaak was om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Verstappen ging voor twee snelle ronden aan het einde, maar brak de voorlaatste poging af om voor het vallen van de vlag nog eenmaal aan te zetten. De laatste ronde leek Verstappen daadwerkelijk pole op te leveren, maar dat was buiten een bijzondere call van het team gerekend. Verstappen werd tot zijn eigen ontzetting naar binnen geroepen, waardoor het geen pole werd maar slechts P8 op de grid: "What the f...? Dit is toch ongelooflijk", liet de wereldkampioen via de boordradio weten.

'Mag niet gebeuren, eerder anticiperen was nodig'

"De ronde daarvoor dacht ik ook al dat ik pole kon pakken. Toen zeiden ze tegen mij dat ik die ronde af moest breken. Ik dacht toen nog 'oké, dat doen we dan maar', maar in de laatste ronde zeiden ze ineens dat ik binnen moest komen. Toen had ik wel door wat er aan de hand was, namelijk dat we te weinig brandstof aan boord hadden. Dat is erg frustrerend en mag gewoon niet gebeuren", reageert Verstappen na afloop van de kwalificatie. Dat er te weinig brandstof in de auto zat, vindt Verstappen één ding, maar hij is vooral van mening dat het team tijdens Q3 al had moeten anticiperen.

"Als je er te weinig brandstof in doet of in ieder geval niet genoeg voor zes ronden, dan moet je er tijdens de sessie wel achter komen dat je het niet gaat halen. Dat hadden ze dus veel eerder moeten inzien." In dat geval had Verstappen zijn voorlaatste snelle ronde wél af kunnen maken en was hij nadien rustig naar de pits gereden. "Ik ben momenteel absoluut niet bij. Natuurlijk is het altijd een teamsport. Ik kan fouten maken en het team ook, maar dat is nooit acceptabel. Je leert er natuurlijk van, maar dit is erg slecht om eerlijk te zijn. Zoiets mag niet gebeuren."

Nog niet aan de race denken

Positieve noot is dat Verstappen in Hongarije en België al eerder dit jaar vanaf slechte startposities heeft gewonnen, al wil de Limburger daar zelf nog niet aan denken. "Het is hier een beetje zoals Monaco, inhalen is extreem moeilijk. Met de strategie kun je misschien nog wel iets doen, maar op dit moment ben ik niet echt in de stemming om aan de race te denken. Als ik in de auto stap zal ik natuurlijk alles geven, maar op dit moment ben ik super gefrustreerd over wat er zojuist is gebeurd.”