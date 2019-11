Tanabe: 'Kleiner verschil met Ferrari duidelijk, oorzaak niet'

Ferrari zelf had ook geen onmiddellijke verklaring voor het mindere racetempo in de Grand Prix van Amerika, maar verdedigde zich wel fel tegen beweringen - waaronder van Max Verstappen - dat het gebrek aan competitiviteit te maken had met een nieuwe technische richtlijn van de FIA. Die heeft een maas in het net gedicht om trucjes met de brandstoftoevoer te voorkomen.

Charles Leclerc gebruikte tijdens de race een oudere specificatie van de Ferrari-motor die al veel kilometers op de teller had na een probleem in de ochtend voor de race. Volgens teambaas Mattia Binotto lag het gebrek aan topsnelheid ook aan een experiment met de afstelling van de wagen.

Bij Red Bull was het in de gegevens duidelijk te zien dat Ferrari trager was op het rechte stuk dan eerder, maar de concurrentie kan niet met zekerheid stellen of dat aan het chassis of aan de motor ligt. “We kunnen de luchtweerstand van het chassis en de prestaties van de motor niet van elkaar onderscheiden”, stelde Tanabe. “Als we alleen naar de snelheid kijken is het verschil met Ferrari kleiner dan in de vorige races. We zien het verschil in topsnelheid, dat is duidelijk. Wat we niet weten is of dat door het chassis of door de motor komt. Hun racesnelheid was niet zo sterk als in de voorgaande races. Dat betekent dat hun pakket anders was, of niet goed genoeg voor dit circuit. Dat weten we niet.”

De controverse rond de Ferrari-motor laaide op na een verzoek van Red Bull aan de FIA om een concept te beoordelen dat de regels omzeilt om meer brandstof te kunnen verbruiken. Daarmee wilde Red Bull een ontwerp illegaal laten verklaren waarvan het vermoedde dat Ferrari het gebruikte. Dat deed de FIA ook, via een technische richtlijn gericht aan alle teams. Verstappen en Lewis Hamilton linkten het relatieve gebrek aan prestaties van Ferrari aan die richtlijn, maar Tanabe wil meer gegevens alvorens hij conclusies kan trekken. “Je kunt dat niet zeggen na een enkele race. We moeten data hebben van Brazilië en Abu Dhabi en dan zullen we meer weten."

Dan heeft de Japanner het liever over de eigen prestaties van Red Bull-Honda en die waren sterker dan verwacht. In de race kon Max Verstappen het tempo van Mercedes net niet volgen, maar kwam in de slotfase nog sterk aandringen bij nummer twee Lewis Hamilton. Uiteindelijk kwam de Nederlander als derde over de finish, de plaats waarop hij ook was vertrokken. In Mexico had Verstappen de snelheid voor de pole en in Austin was hij er opnieuw dichtbij met een tijd op 0,067 van polesitter Valtteri Bottas. “Ik had niet verwacht dat het zo nipt zou zijn en Max op de tweede rij zou starten”, erkende Tanabe. “Het verschil tussen de topteams is voor de zomerpauze kleiner geworden en toen verbeterde Ferrari zich enorm na de zomer. Nu wordt het weer nipter tussen de drie teams. Ik weet niet of dat zo zal blijven. In Brazilië en Abu Dhabi zullen we zien waar de prestaties van ons pakket liggen ten opzichte van de Mercedes en Ferrari."