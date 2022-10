Tactische motorwissel levert Leclerc gridstraf op in F1 Amerika

Er staat Charles Leclerc zondag een inhaalrace te wachten. Ferrari heeft besloten om zijn F1-75 van een nieuwe interne verbrandingsmotor te voorzien. Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika gaat de coureur dus achteruit. Het zal zijn zesde interne verbrandingsmotor van het jaar worden, waardoor de gridstraf vijf plaatsen bedraagt. Bij een eerste overtreding moet een coureur tien plekken achteruit op de startopstelling, bij iedere daaropvolgende wissel vijf plaatsen.

Het zou bij Ferrari om een tactische zet gaan. De geluiden uit Italië zijn dat de Scuderia zich over de betrouwbaarheid van de krachtbron heeft gebogen. Met volledige toestemming van de FIA zijn er wijzigingen aangebracht aan de interne verbrandingsmotor, die in de aanloop naar 2023 getest worden. De regelgeving meldt dat teams niet meer aan performance mogen werken, maar wel aan de betrouwbaarheid. De doorontwikkeling qua pure performance is voor de verbrandingsmotor vanaf 1 maart al bevroren en van elektrische componenten vanaf 1 september. Aan het vermogen mag dus niet meer worden gesleuteld, maar als er bij de FIA wordt aangetoond dat er betrouwbaarheidsproblemen zijn, mogen die wel aangepakt worden. Het maakt dat de specificatie in Austin in theorie niet meer pk zal leveren, maar dat Ferrari in de praktijk wel kan profiteren. Als de betrouwbaarheid daadwerkelijk beter blijkt, kan het team immers agressievere motorstanden kiezen en meer uit de krachtbron halen. Precies dit wil de Scuderia ook testen richting het seizoen 2023.

Hoewel de titel dit jaar al vergeven is aan Max Verstappen, is Leclerc nog volop in gevecht met Red Bull-coureur Sergio Perez voor de tweede plek in het kampioenschap. Daarnaast maakt Ferrari mathematisch gezien nog kans op de constructeurstitel, al heeft Red Bull Racing in Austin een grote kans om dat klusje te klaren. Op het Circuit of The Americas is inhalen mogelijk, dus de kansen van Leclerc zijn nog niet verkeken. Daarnaast zijn ze in Maranello weer toe aan een overwinning. De laatste zege pakte Leclerc in juli in Oostenrijk. Sindsdien hebben de Red Bull-mannen deze verdeeld. Als er daadwerkelijk met agressievere motorstanden kan worden gereden, biedt het enig perspectief voor de laatste races van dit jaar.

Begin 2022 bleek Ferrari een zeer krachtige power unit te hebben ontwikkeld, maar de betrouwbaarheid liet nogal te wensen over. De motor van Leclerc en Carlos Sainz begaf het diverse keren. Dit heeft de renstal een aantal zeges gekost en vooral kostbare punten in het WK. Het is tot op zekere hoogte echter een bewuste keuze geweest. Vanwege de bevriezing van het motorreglement tot eind 2025 hebben teambaas Mattia Binotto en de zijnen in eerste instantie op vermogen ingezet en niet primair op de betrouwbaarheid.