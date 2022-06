De Formule 1-teambazen kwamen op de zaterdagochtend van de Grand Prix van Canada zoals gebruikelijk bij elkaar voor hun zogenaamde 'koffieochtend'. Voormalig F1-topman Chase Carey introduceerde deze bijeenkomsten en opvolger Stefano Domenicali heeft daaraan vastgehouden. Zaterdag waren er camera's van Netflix aanwezig bij dit overleg, omdat zij Mercedes-teambaas Toto Wolff volgden voor het vijfde seizoen van Drive to Survive. Zij vielen hierbij met hun neus in de boter, want de camera's filmden een verhitte discussie tussen Wolff, Mattia Binotto en Christian Horner over porpoising, bouncing en het bijbehorende technisch directief. Horner verklaarde later al dat de discussie een theatraal karakter had en insiders vermoeden dat dit veroorzaakt werd door de aanwezigheid van de Netflix-camera's.

"Het heeft zeker bijgedragen aan mijn terughoudendheid om iets te zeggen!", antwoordt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer op de vraag of de camera's een verschil maakten. "Ik weet het niet, moet Netflix er wel bij zijn? Of moeten ze er niet bij zijn? Ik herinner me dat ik de Senna-film keek en in die tijd waren er camera's bij dergelijke meetings. Dus is het goed voor de fans, helpt het ons allemaal als zij enkele van die dingen begrijpen? Misschien. Zorgt het voor drama dat er anders niet zou zijn? Dat weet ik niet. Het is moeilijk te zeggen, want het is geen gecontroleerd experiment. Je zou dezelfde meeting dan zonder de camera's erbij moeten houden, dus ik weet het niet. Maar ik weet zeker dat mensen zullen denken dat het invloed heeft. Misschien is dat ook wel zo. Is het goed, of is het slecht? Dat weet ik niet. Maar dit soort dingen zorgen wel voor meer aantrekkingskracht voor onze sport als fans dit zien en begrijpen. Ik denk dat het goed is."

De Formule 1 zit de laatste jaren in de lift en de sport lijkt populairder dan ooit. Een deel van die populariteit is te danken aan Drive to Survive, dat voor een flinke aanwas van nieuwe fans heeft gezorgd. Zo sprak Szafnauer op een vlucht naar Montreal met fans die via Drive to Survive F1 zijn gaan volgen. "Ik ontmoette iemand uit Chicago en iemand uit Michigan. Allebei zeiden ze dat ze F1-coronafans zijn. Wat ze daarmee bedoelen? Tijdens corona was alleen F1 op televisie, en ze noemden iets anders wat ik me niet kan herinneren omdat het niet zo interessant klonk! Ze zeiden dat ze alle F1-races keken en daarna naar Netflix gingen, waardoor ze het een en ander begrepen. En zie, ze reizen vanuit Detroit en Chicago naar Montreal om hier hun eerste races te zien. Als het helpt om deze mensen aan te trekken... Ik denk dat we een geweldige sport hebben die eerder een goed bewaard geheim was, maar het is beter voor ons allemaal als je er meer mensen mee in aanraking brengt."