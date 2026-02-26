Jarenlang – met name tot en met het seizoen 2023 – waren track limits een van de meest terugkerende discussiepunten tijdens Formule 1-weekenden. Bij sommige evenementen, zoals de Grand Prix van Oostenrijk dat jaar, moest de FIA meer dan duizend incidenten in één enkele race beoordelen. Dat cijfer onderstreept hoe noodzakelijk geavanceerdere hulpmiddelen waren geworden om het proces te versnellen.

Achter de schermen werkten de federatie en Catapult daarom aan de integratie van een geautomatiseerd detectiesysteem in het RaceWatch-platform, het systeem dat door de wedstrijdleiding en het remote operations center wordt gebruikt om alles op de baan te monitoren. Dit hulpmiddel kan nauwkeurig vaststellen wanneer een auto de witte lijn overschrijdt. Het is bedoeld als ondersteuning om het beoordelingsproces te stroomlijnen en het aantal zaken dat naar de stewards moet worden doorgeschoven te beperken.

Wanneer één race honderden potentiële overtredingen kan opleveren, is het duidelijk waarom een systeem nodig was dat de stewards ondersteunt, het beoordelingsproces versnelt en teams binnen enkele seconden informeert over een mogelijke overtreding. Volgens de FIA heeft deze op computervisie gebaseerde tool het aantal zaken waarvoor menselijke tussenkomst nodig is met 95 procent verminderd.

De wedstrijdleiding ontvangt tijdens raceweekenden alle informatie in RaceWatch. Foto door: FIA

Beelden rechtstreeks naar de teams

Het in RaceWatch geïntegreerde computervisiesysteem herkent het silhouet van een auto en analyseert het gedrag aan de hand van vooraf vastgestelde referentiepunten die door camera’s worden vastgelegd. Zo kan worden bepaald of een auto de inmiddels bekende blauwe lijn – geïntroduceerd in 2024 om het proces te vereenvoudigen – heeft overschreden en daarmee de track limits heeft geschonden.

Met het oog op 2026 staan verschillende praktische en functionele updates gepland. De eerste is dat de FIA de beelden van track-limitsovertredingen rechtstreeks naar de teams kan sturen. Dat maakt het proces transparanter en elimineert extra verzoeken van teams om beeldmateriaal. Tegelijkertijd versnelt het de workflow en ontvangen teams sneller feedback.

De tweede update – wellicht de meest ingrijpende en interessante – betreft de manier waarop track limits worden gedetecteerd. Er komt een geavanceerder systeem dat de volledige data-analyseworkflow herstructureert. De AI-herkenning maakt nu gebruik van krachtige GPU's om in real time alle benodigde informatie te verwerken om elke ronde te verifiëren, wat zowel de nauwkeurigheid als de snelheid van de controles verhoogt.

RaceWatch, de racemanagementsoftware ontwikkeld door de FIA en Catapult. Foto door: FIA

Nieuw systeem om grotere datavolumes te analyseren

"Waar we dit jaar aan werken, is een gecentraliseerd cameracontrolesysteem. Tot nu toe draaide het computervisiesysteem afzonderlijk op elke machine: het gebruikte de GPU van die machine, en we beschikken over zeer krachtige GPU's om virtuele machines te draaien, wat ideaal is voor computervisie", legt Chris Bentley, hoofd Information Systems Strategy voor single-seaters bij de FIA, exclusief uit aan Motorsport.com.

"Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op een gecentraliseerde cameracontroller. Daarmee kunnen we alle afstanden vanuit één punt instellen en tegelijkertijd de verwerking verdelen. We kunnen de computervisiesoftware op elke machine in het netwerk laten draaien, een deel van de video sturen om te verwerken en het resultaat terugkrijgen. Zo kunnen we steeds grotere hoeveelheden data verwerken."

Naar schatting gebruikt de FIA op een gemiddelde racedag tussen de 30 en 40 gevirtualiseerde machines op het circuit. De kern is dat de federatie veel grotere datavolumes kan analyseren, wat perfect aansluit bij een ander hulpmiddel dat samen met Catapult is ontwikkeld: een uiterst geavanceerd positioneringssysteem.

Het RaceWatch-systeem in actie tijdens een test eind 2024. Foto door: FIA

Dankzij recente innovaties kan de FIA de positie van een auto op de baan met steeds grotere precisie bepalen door meerdere databronnen te combineren. Het gaat niet alleen om absolute coördinaten: het systeem kruist positiegegevens, sectortijden en ideale racelijnen, waardoor feitelijk een real-time 'digitale tweeling' van de baanactiviteit ontstaat.

"Hiermee kunnen we alle beschikbare data gebruiken om naar de witte lijn rond het circuit te kijken, zelfs als die niet door een specifieke camera wordt gedekt. De camera wordt in dat geval secundair, omdat we geofencing toepassen op de positioneringsdata. We gebruiken vertragingen in de tijd waarop auto's bepaalde posities bereiken om te bepalen waar ze van de baan zijn gegaan, en analyseren veranderingen in de gereden lijn. Er is immers een optimale lijn die vrijwel alle auto’s volgen; het komt zelden voor dat ze daar sterk van afwijken."

FIA Innovation: zo werkt het nieuwe ECAT-systeem

Het kernconcept heet "Every Car All Turns" (ECAT). Het idee is dat het systeem het gedrag van een auto interpreteert door dit te vergelijken met een referentiemodel. Door deze informatie te koppelen aan micro-sectortiming kan RaceWatch begrijpen wat er op een specifiek punt op de baan is gebeurd en het incident markeren voor mogelijke beoordeling.

Het nieuwe ECAT-systeem kan meerdere auto's tegelijk volgen. Foto door: FIA

"Als een auto afwijkt van de ideale lijn, legt hij mogelijk een grotere afstand af. Dat vertaalt zich in een verschil in sectortijd, waarna we kunnen terugkijken om te zien waar hij van de baan is gegaan of wat er precies gebeurde. Het idee is om alle data te gebruiken, die te verrijken met beschikbare video en deze elementen te traceren, zodat het systeem ons vertelt wat er gebeurt in plaats van dat we er handmatig naar moeten zoeken", aldus Bentley.

"Het doel is om het systeem naar een hoger niveau te tillen. Het werkt continu over het hele circuit en kan automatisch begrijpen wat er gebeurt. Dit is de evolutie van een handmatig proces naar een semi-automatisch proces, met nog steeds een menselijke component, omdat je bijvoorbeeld straffen en zwart-witte vlaggen moet beoordelen."

De FIA werkt actief samen met circuits om de cameradekking te verbeteren en optimale plaatsing te bepalen, maar dat is niet overal mogelijk en verschilt per baan. Met dit nieuwe systeem zijn camera’s nog steeds belangrijk, maar niet langer de enige basis van de analyse.

RaceWatch, de software voor racemanagement die de FIA en Catapult hebben ontwikkeld. Foto door: FIA

Het systeem kan nu een mogelijke track-limitsovertreding detecteren puur op basis van positioneringsdata: wanneer een abnormale afwijking wordt vastgesteld, wanneer een auto een virtuele zone betreedt of wanneer de lijn te ver afwijkt van de ideale racelijn, genereert RaceWatch automatisch een melding.

"Het heeft ons in staat gesteld een nieuwe stap omhoog te zetten: alle camera's centraal beheren, de computervisieverwerking te verdelen en andere beschikbare elementen te integreren. We kunnen nu automatisch signaleren wanneer een auto van de baan raakt omdat de positioneringsdata verandert, of via geofencing: we kunnen chicanes en virtuele zones op de baan tekenen die een alert activeren zodra een auto ze binnenrijdt. Dit alles is dit jaar al operationeel; we hebben er gedurende 2025 aan gewerkt."

Op deze manier kan de monitoring van track limits het volledige circuit bestrijken via een server die continu op de achtergrond draait. Waar track limits ooit tot de meest controversiële thema's in de Formule 1 behoorden, is het opmerkelijk hoe de FIA en Catapult in slechts enkele jaren een betrouwbaar systeem hebben ontwikkeld dat niet alleen het proces versnelt, maar ook het debat over track limits aanzienlijk heeft verminderd.

