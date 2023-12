Susie Wolff woedend over statement terugtrekking onderzoek

In plaats van een relatieve kalme start van de winterstop begon de pauze met een knal: Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff - die tevens F1 Academy-voorzitter is - werden van belangenverstrengeling verdacht. Naar verluidt waren er enkele teambazen uit de Formule 1 die geklaagd hadden over iets wat Toto Wolff zei tijdens een vergadering. De informatie die hij deelde, kon alleen door FOM-personeel geweten zijn. Na de bekendmaking waren alle F1-teams eensgezind in hun bewoordingen dat zij er niet achter zaten. Donderdagavond trok de FIA het onderzoek terug, maar Susie Wolff laat op X weten niet gediend te zijn van de manier waarop dit allemaal liep.

"Toen ik het statement van de FIA gisteravond zag, was mijn eerste reactie: 'Dit is het?' Twee dagen lang zijn er insinuaties gemaakt over mijn integriteit, zowel publiekelijk als via briefings achter de schermen, maar niemand van de FIA heeft direct met mij gesproken", valt er te lezen in het felle statement van de 41-jarige Engelse. "Ik kan onderdeel zijn van bijkomende schade in een niet-succesvolle aanval op iemand anders, of dat het een poging was om mijzelf in diskrediet te brengen, maar ik heb te hard gewerkt om mijn reputatie te laten betwijfelen door een ongefundeerde persverklaring."

Ondanks dat Wolff hard is voor de manier waarop de FIA reageerde, is ze wel blij met hoe de F1-teams eensgezind ontkenden dat zij achter de klachten zaten. "We zijn als sport van ver gekomen. Ik ben extreem dankbaar voor de eensgezinde steun van de Formule 1-teams. Ik heb met zoveel gepassioneerde mensen in F1 en de FIA gewerkt, zij hebben allemaal het beste voor de sport voor ogen", vervolgt de ex-coureur. "Deze episode is te ver gegaan, zonder dat er transparantie of verantwoordelijkheid voor is genomen." Volgens de topvrouw binnen de F1 Academy zijn er heel veel haatberichten bij haar binnengekomen naar aanleiding van het nieuws. "Ik heb online veel berichten binnengekregen over mijn werk en mijn familie. Ik sta niet toe dat ik geïntimideerd wordt en heb de intentie om door te gaan, totdat ik weet wie de aanstichter was van deze campagne en wie de media misleid heeft."

Wolff sluit af met een aanmoediging voor de rest van de autosport om ook op te staan. "Wat deze week gebeurde is simpelweg niet goed genoeg. Als sport moeten we meer eisen en verdienen we beter."