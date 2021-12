Susie Wolff hoopt op “sportieve integriteit en eerlijkheid” bij FIA

Sinds de bizarre afloop van het Formule 1-seizoen 2021 is het stil bij het team van Mercedes. Direct na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi deed Lewis Hamilton voorafgaand aan de podiumceremonie nog het gebruikelijke interview voor de Formule 1-camera’s, maar sindsdien hebben zowel Hamilton als teambaas Toto Wolff niets meer van zich laten horen. Ook op de officiële kanalen van het team van Mercedes zelf is de stilte veelzeggend. De renstal heeft sinds de Grand Prix van Abu Dhabi alleen nog maar kenbaar gemaakt dat het de intentie heeft om het door de stewards afgewezen protest tegen de uitslag van de race aan te vechten. Woensdag werd bekend dat Mercedes ook niet de kampioensauto’s heeft geleverd voor het jaarlijkse prijzengala van de FIA. De bolides waarmee Mercedes dit jaar de constructeurstitel in de Formule 1 en de wereldtitel bij de teams en coureurs in de Formule E in de wacht sleepte, ontbreken dan ook op de officiële kampioensfoto van de FIA.

Susie Wolff doorbreekt het stilzwijgen

Hoewel het dus nog altijd wachten is op een officiële reactie van teambaas Toto Wolff, heeft zijn vrouw Susie het stilzwijgen inmiddels wel doorbroken. De voormalig testcoureur van het Formule 1-team van Williams en huidige CEO van het Formule E-team van Venturi heeft op haar sociale media een verklaring gedeeld waarin ze geen blad voor de mond neemt en stevige kritiek uit op de FIA.

“Voorafgaand aan het laatste raceweekend was ik van mening dat beide teams en coureurs het verdienden om te winnen. Het zou een spektakel worden, een historische race waarvan we hoopten dat het niet met controverse zou eindigen. Dat is niet gebeurd”, schrijft Wolff. “Wat er is gebeurd is nog steeds moeilijk te bevatten, het geeft me een misselijk gevoel. Niet de nederlaag zelf en niet Max of Red Bull, zij zijn verdiende winnaars en we wisten dat de kans groot was dat wij niet zouden winnen. Maar de manier waarop Lewis beroofd is, heeft me vol ongeloof achtergelaten.”

Vervolgens uit Wolff stevige kritiek op wedstrijdleider Michael Masi, die het sportief reglement overrulede met het besluit om de safety car één ronde voor het einde weer naar binnen te halen, waardoor Verstappen op zijn zachte banden nog de kans kreeg om Hamilton op zijn versleten set harde banden in te halen. De Nederlander had maar vijf bochten nodig om die beslissende inhaalactie te maken: “Het besluit van één persoon binnen de regelgevende organisatie, die een regel heeft toegepast op een manier die nog niet eerder is toegepast in de Formule 1, heeft de strijd om de rijderstitel beslist. Regels zijn regels, ze kunnen niet in een opwelling door een enkel individu veranderd worden aan het einde van een race.”

Liefde voor de sport verloren

“Lewis Hamilton, je hebt je in al dit onrecht enorm integer en waardig opgesteld. Je bent de grootste die er ooit is geweest. De afloop van die laatste rondjes op zondag? Zij die het weten, weten het, zelfs diegenen die niet de moed hebben om het toe te geven.”

“Mijn felicitaties aan Max en mijn felicitaties aan iedereen binnen Mercedes-AMG F1 voor het behalen van de record brekende achtste constructeurstitel. Ik hoop dat er volgend jaar maart een regelgevend orgaan is die sportieve integriteit en eerlijkheid als kernwaarde heeft, zodat ik mijn liefde voor de Formule 1 weer terug kan krijgen.”

De FIA heeft inmiddels aangekondigd dat de omstreden slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi uitgebreid onderzocht zal worden. Volgens de autosportfederatie is er echter ook sprake van een 'misverstand' bij fans en teams over de exacte inhoud van het reglement.