Susie Wolff begint strafrechtelijke procedure tegen FIA

Eind vorig jaar kwam het blad Business F1 met een artikel waarin stond dat Susie Wolff, die directeur is van de F1 Academy, en haar man Toto Wolff, die teambaas is van het Mercedes Formule 1-team, vertrouwelijke informatie met elkaar zouden hebben uitgewisseld. Andere teams zouden hun beklag hebben gedaan bij de FIA, die een onderzoek instelde naar de twee vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Beiden ontkenden iets verkeerd te hebben gedaan. Opmerkelijk genoeg kwam het onderzoek van de FIA voor de Formule 1 als een volslagen verrassing. De F1-organisatie stelde vol vertrouwen te zijn dat zij goede procedures heeft om belangenverstrengeling en het lekken van informatie tegen te gaan. Minstens zo opvallend was dat elk team daarna met hetzelfde statement kwam: "We kunnen bevestigen dat we geen klacht bij de FIA hebben ingediend met betrekking tot de beschuldiging van de overdracht van vertrouwelijke informatie tussen een F1-teambaas en een FOM-medewerker."

De FIA liet het onderzoek na 48 uur later vallen, maar daarmee was de kous voor Susie Wolff nog niet af. Zij wil de onderste steen bovenhalen. "Twee dagen lang zijn er insinuaties gemaakt over mijn integriteit, zowel publiekelijk als via briefings achter de schermen, maar niemand van de FIA heeft direct met mij gesproken", deelde zij eerder mee. "Het kan zijn dat ik bijkomende schade was in een onsuccesvolle aanval op iemand anders, of dat het een poging was om mij in diskrediet te brengen, maar ik heb te hard gewerkt om mijn reputatie in twijfel te laten trekken door een ongefundeerde persverklaring."

Omdat de FIA nooit publiek excuses heeft gemaakt voor het voorval, heeft Susie Wolff nu besloten om een rechtszaak te beginnen. "Ik kan bevestigen dat ik op 4 maart persoonlijk een strafrechtelijke klacht heb ingediend bij de Franse rechtbanken aangaande de statements die de FIA afgelopen december over mij naar buiten heeft gebracht", laat zij in een bericht op social media weten. "Er is nog steeds geen sprake van enige transparantie of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van de FIA en haar personeel in deze kwestie. Ik vind het belangrijker dan ooit om op te staan, ongepast gedrag aan te kaarten en ervoor te zorgen dat mensen ter verantwoording worden geroepen. Hoewel sommigen misschien denken dat stilte hen ontslaat van verantwoordelijkheid, is dat niet het geval."