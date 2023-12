Na twee moeizame jaren bij McLaren gingen Daniel Ricciardo en het team ondanks een doorlopend contract eind 2022 uit elkaar. Hij koos vervolgens voor een jaar langs de zijlijn, iets wat hij combineerde met een simulator- en reserverol bij Red Bull Racing. Aanvankelijk had de 34-jarige coureur uit Perth zijn liefde voor de Formule 1 een beetje verloren, net als het verlangen om per se op het hoogste niveau te acteren. Dat veranderde tijdens de GP van Australië in april, toen hij voor het eerst als reserve aanwezig was bij een race. Het verlangen om terug te keren werd echter twee maanden eerder al aangewakkerd door een bezoek aan de Super Bowl.

"De Super Bowl was een cruciaal weekend, waarbij ik weer bij iets competitiefs aanwezig was. Het is het hoogste niveau van de NFL, de spotlights zijn erop gericht en het feit dat ik daar bij was, zorgde er ook voor dat ik het miste", zei Ricciardo, die de Kansas City Chiefs in Arizona zag winnen van de Philadelphia Eagles, in de podcast Beyond the Grid. "Ik vond het geweldig om er als fan te zijn en om er op die manier volledig van te genieten zonder er echt mee bezig te zijn, maar iets in mij dacht 'deze gasten hebben vandaag zoveel geluk dat ze op het veld staan en dit kunnen doen'. Ik zeg iedere keer wel Melbourne, maar ik denk dat de Super Bowl echt het moment was dat de knop om ging."

Dat verlangen werd versterkt in Melbourne, waar het thuispubliek hem steunde alsof hij dat weekend gewoon op de grid stond. Doordat Ricciardo dat weekend vanaf de pitmuur meemaakte, kreeg hij een ander perspectief voorgeschoteld dan hoe hij voordien naar de Formule 1 keek. "Ik ben altijd een persoon geweest die het moment wil omarmen. Vorig jaar kwam ik op een punt dat ik niet helemaal verliefd was op de sport. Ik denk dat ik er nu anders tegenaan kijk, doordat ik in zekere zin gedwongen aan de zijlijn zat. Ineens zag ik in dat het een privilege was, want er zijn er slechts twintig die het kunnen doen."

Dat was voor Ricciardo dan ook het moment dat hij wist dat hij weer terug wilde keren op de F1-grid, al gaf hij toe daar niet direct behoefte aan te hebben. "Het ging wel de goede kant op. Ik wist dat mijn antwoord was dat ik weer wilde racen, maar het was niet zo prangend dat ik een andere rijder uit het stoeltje moest trekken om dat weekend in Melbourne weer te rijden", aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik vond het nog steeds prima om dit te laten sudderen. Ik wilde er niet gewoon weer klaar voor zijn, ik wilde eigenlijk zo gretig zijn als Christian [Horner] die zijn voeten niet stil kan houden op de pitmuur."