Waarom het Mercedes DAS-systeem volgens de FIA legaal is

De kampioensformatie kwam in de ochtend op de proppen met een innovatief systeem waarbij de spoorhoek van de wielen handmatig aangepast kan worden door het stuur naar voren of achteren te bewegen. Direct ontstond er twijfel over de legaliteit van het concept. Mercedes technisch directeur James Allison liet al weten "redelijk zeker te zijn" van de legaliteit aangezien de FIA al geruime tijd op de hoogte werd gehouden van de ontwikkeling van het systeem. Het team heeft het concept nu ook in praktijk getest omdat men ervan overtuigd is dat de internationale autosportfederatie het goedkeurt. Als de FIA had getwijfeld over de legaliteit, dan is het aannemelijk dat Mercedes het project in een eerder stadium al had afgebroken, in plaats van het risico te lopen een protest of diskwalificatie in de seizoensopener aan de broek te krijgen.

Motorsport.com heeft vernomen dat het in deze kwestie draait om een grijs gebied in de reglementen waarin beschreven staat welke onderdelen deel uitmaken van de ophanging en wat bij de besturing hoort. De reglementen schrijven duidelijk voor dat veranderingen aan de ophanging tijdens het rijden niet zijn toegestaan: “Er mogen geen aanpassingen verricht worden aan enig ophangingssysteem wanneer de wagen in beweging is”, aldus artikel 10.2.3 van de technische reglementen. Als de FIA van mening zou zijn dat de veranderingen aan de stand van de wielen voortkomt uit aanpassingen aan de ophanging van de wagen, dan was het concept afgekeurd.

De FIA is echter van mening dat het Mercedes-systeem niets verandert aan de ophanging van de wagen. Volgens het overkoepelende orgaan is DAS simpelweg een andere manier van het ‘sturen’ van de voorwielen. Inzake wat er op dit vlak is toegestaan, zijn de regels minder strikt. Artikel 10.4.1 van het technisch reglement meldt: “Enig stuursysteem dat meer dan twee wielen van richting laat veranderen is niet toegestaan.” Aangezien het idee van Mercedes enkel de twee voorwielen aanpakt, voldoet dat volledig aan de regels.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Daarbovenop, en cruciaal in deze kwestie, komt het feit dat er nergens in de reglementen geschreven staat dat de wielen maar door één as bestuurd moeten worden - noch dat de twee voorwielen met dezelfde hoek veranderd moeten worden. Dat houdt in dat Mercedes de voorwielen onafhankelijk van elkaar kan laten veranderen aangezien nergens geschreven staat dat dat niet mag.

De enige opmerking aangaande zo’n DAS-systeem is dat het niet via de stuurbekrachtiging mag gebeuren. De stuurbekrachtiging van de auto moet voldoen aan de regel die voorschrijft: “Geen enkel dergelijk systeem mag een andere functie hebben dan het reduceren van de fysieke kracht die nodig is om de wagen te sturen.” Bovendien moet het stuursysteem de verplichte crashtests doorstaan.

Rivaliserende teams realiseren zich dat Mercedes een maas in de wet heeft gevonden die nooit eerder op dergelijke wijze benut is. De kampioenen hebben daarmee een ruime voorsprong in het ontwerpen, ontwikkelen en testen van het concept. Nu de FIA haar goedkeuring heeft uitgesproken - al kan de legaliteit uiteindelijk pas echt worden bepaald door de stewards van een race wanneer er een protest wordt aangetekend - is het de vraag of andere teams direct aan de ontwikkeling van een eigen versie beginnen of dat men het verdict van een eventueel protest tijdens de seizoensopener afwacht. Aangezien alle teams al veel tijd en energie moeten steken in de ontwikkeling van de wagen voor 2021, is het bijna niet te doen om tegelijkertijd een zeer complex DAS-systeem te ontwikkelen.