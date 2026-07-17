Stroll waarschuwt: Als het Hongarije-pakket tegenvalt, is nieuwe Honda-motor niet genoeg

In Hongarije, volgende week, het decor van de laatste Grand Prix voor de zomerstop, zal Aston Martin Racing een belangrijk updatepakket introduceren. Deze vernieuwingen zullen vooral bedoeld zijn om de zwakke punten van het chassis van de AMR26 te corrigeren, terwijl de volgende verbeteringen aan de Honda-motor pas na de zomervakantie, in Zandvoort, zullen arriveren.

De omvang van dit pakket is zodanig dat je het bijna kunt omschrijven als een echte B-versie van de Aston Martin. Het chassis, waarvan het gewicht is verlaagd, net als dat van de versnellingsbak, moest bovendien opnieuw de homologatietests van de FIA doorstaan.

Donderdag in de paddock van Spa gevraagd naar de positieve punten van de AMR26 in zijn huidige configuratie, probeerde Lance Stroll zijn frustratie niet te verbergen:"We kunnen alleen maar vooruit, dus dat is al positief. Maar eerlijk gezegd is de situatie behoorlijk rampzalig. Er is niets wat we waarderen aan deze auto. Hij heeft geen enkel sterk punt. We kunnen alleen maar vooruitgang boeken."

De Grand Prix van Groot-Brittannië illustreerde perfect de moeilijkheden waarmee Aston Martin te maken heeft. Meerdere video's circuleerden op sociale media waarop te zien was hoe de Canadees kampte met enorme onderstuur, tot het punt dat hij het stuur volledig tot aan de aanslag draaide in de snelle Copse-bocht.

"We hebben vooral een gebrek aan stabiliteit bij het insturen en bij het remmen in de langzame en middensnelle secties", legde Stroll uit. "Vervolgens hebben we last van een soort aerodynamische stall: de stroming tussen de voorkant, de vloer en de voorvleugel laat los, waardoor we de voorkant volledig verliezen in snelle bochten. We hebben dus meerdere beperkingen."

"Ik probeerde vooral meer informatie te geven aan de engineers in Silverstone die aan de aerodynamica werken [door in bepaalde bochten het stuur maximaal in te draaien]. Sommige aerodynamische stalling is heel moeilijk te identificeren alleen op basis van druksensoren of data. Ik wilde hun dus nauwkeuriger uitleggen wat we in de auto voelen. Dat is niet altijd zichtbaar in de data."

Terugkomend op het pakket dat in Hongarije wordt verwacht, lichtte Lance Stroll de technische doelstellingen van het team toe: "We hopen bepaalde eigenschappen van de auto te verbeteren, natuurlijk meer downforce te vinden, maar ook meerdere van deze aerodynamische gebreken te corrigeren die we al lange tijd meeslepen. We willen simpelweg een gezondere auto krijgen die prettiger is om te rijden."

Aston Martin compte beaucoup sur son package de Hongrie. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Hoewel de Honda-motor tot nu toe de belangrijkste handicap van Aston Martin leek te vormen, kampt het team ook met een groot tekort aan aerodynamische downforce. Gevraagd naar een mogelijk verband tussen het gebrek aan vermogen en het onderstuur van de eenzitter, verzekerde Lance Stroll dat de twee problemen los van elkaar staan.

"Ik denk dat het twee afzonderlijke problemen zijn", vertrouwde hij toe. "We hebben veel werk te doen aan de tractie en het gedrag van de powerunit. We missen simpelweg vermogen, maar we hebben ook enorm veel problemen met balans en downforce. We moeten veel meer aerodynamische downforce vinden."

Hongarije als ultimatum

Stroll maakte van Hongarije tot slot een echte lakmoesproef voor Aston Martin. Op een circuit waar het chassis veel belangrijker is dan vermogen, zal het updatepakket zijn effectiviteit moeten aantonen. Zo niet, dan zullen volgens hem zelfs de toekomstige verbeteringen aan de Honda-motor niet volstaan om het team weer in de strijd te brengen.

"Hongarije wordt een uitstekende test", verklaarde hij. "Het is geen circuit dat erg afhankelijk is van vermogen, maar eerder van het chassis. Als we daar nog steeds erg langzaam zijn, dan zal de motorupdate die voor Zandvoort gepland staat uiteraard niet al onze problemen oplossen."

"Het is een circuit waar je downforce en een goede balans nodig hebt. Als we in Hongarije duidelijk competitiever zijn, zal dat een heel goed teken zijn voor de rest van het seizoen."