Stroll na derde plaats op Monza: "Winst uit de vingers geglipt"

Stroll was de race vanaf de achtste plaats gestart, maar lag na de crash van Charles Leclerc en de rode vlag die daar op volgde, tweede achter Lewis Hamilton. Die moest echter nog een tijdstraf uitzitten en dus had Stroll de beste papieren om de leiding in handen te nemen. Een mislukte herstart zorgde er echter voor dat Stroll al binnen een ronde Pierre Gasly, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi en Carlos Sainz voorbij moest laten gaan. Stroll wist beide Alfa’s van Raikkonen en Giovinazzi al vrij vlot weer in te halen, maar Gasly en Sainz voorbijgaan bleek een te grote opgave en dus eindigde hij voor de tweede keer in zijn carrière op de derde plaats, na de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017.

“Het is al weer wat jaartjes geleden dat ik op het podium stond. Het voelt goed om er weer te staan, het was zo’n waanzinnige race. Ik ben blij voor Pierre [Gasly], hij had een prima herstart en bleef de hele race consistent. Maar het is wel een beetje teleurstellend. Ik had echt geen grip bij de herstart en dus enorm veel wielspin. Iedereen schoot me voorbij. In de eerste ronden kon ik nog wat met Carlos [Sainz] vechten en ik haalde hem zelfs even in, maar hij haalde mij vervolgens in bocht 1 weer in. De winst is me uit de vingers geglipt, maar ik ben op zich blij met de derde plaats.”

Het is de eerste keer dat het team uit Silverstone onder de naam Racing Point een podium behaalt. Onder de vorige eigenaren – als Force India – bereikte het team zes keer een F1-podium (één keer tweede, vijf keer derde). Vijf keer ging die eer naar Sergio Perez.

Met medewerking van Luke Smith