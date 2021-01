Stroll baalt van ‘vele gemiste kansen’ tijdens F1-seizoen 2020

In zijn vierde seizoen als Formule 1-coureur scoorde Stroll voor het eerst meer dan vijftig punten. De teller stokte na zeventien races in 2020 op 75 punten en mede daardoor eindigde zijn werkgever Racing Point op de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Voor Stroll waren zijn prestaties een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de laatste twee seizoenen, waarin hij respectievelijk zes en 21 punten behaalde en geen enkele keer op het podium stond. Dat lukte hem in 2020 liefst twee keer, want op Monza en tijdens de Grand Prix van Sakhir werd de Canadees derde. Bovendien stond hij tijdens de Grand Prix van Turkije voor het eerst op pole-position.

Ondanks die hoogtepunten is Stroll van mening dat het beter had gekund. “We hadden goede resultaten: een aantal vierde plaatsen, een tweetal podiumplaatsen en een pole. Het was dus een goed jaar, maar tegelijkertijd ben ik van mening dat het een jaar vol gemiste kansen was met de auto die we hadden”, erkent hij in gesprek met Motorsport.com. Aan de auto lag het volgens de 21-jarige coureur niet. “Maar er waren andere factoren [die ons dwarszaten].” Stroll benadrukt dat dit vooral in de tweede helft van het seizoen het geval was. Waar hij in de openingsfase van het seizoen achter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen de vierde plaats bezette in de titelstrijd, viel hij in de tweede helft van het seizoen terug naar P11.

“Na mijn lekke band op Mugello ging het moeizaam qua punten”, wijst Stroll het moment aan dat het bergafwaarts ging voor hem. Voor de Toscaanse GP stond hij op Monza op het podium en ook op Mugello streed hij tot de lekke band om de prijzen. Daarna volgde in Rusland een uitvalbeurt na een botsing met Charles Leclerc, waar hij overigens zelf weinig aan kon doen. De GP van de Eifel moest Stroll daarna aan zich voorbij laten gaan vanwege een besmetting met het coronavirus, waarna hij zelf in de fout ging tijdens zijn uitvalbeurt in Portugal. “Er waren een aantal andere races waar ik pech had met uitvalbeurten, waardoor ik geen punten scoorde. Dus ik zie in het seizoen als geheel wel wat gemiste kansen”, aldus Stroll. “Maar al met al was het ook een heel leuk jaar. Het was goed en leuk, alleen al doordat ik reed in een auto die het grootste deel van het seizoen vooraan meedeed. Dat was geweldig.”