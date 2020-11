Stroll: Incident met marshals Imola 'moet aangepakt worden'

Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna was Stroll een van de wagens die zich tijdens een safety car, uitgerukt voor de gecrashte George Russell, mocht ontdubbelen. Tijdens die oefening, waarbij Stroll met een aanzienlijke snelheid rondging om de staart van het veld bij te halen, kwam hij twee marshals tegen bij Acque Minerali. Op de plek van de crash van Russell waren zij de baan aan het schoonvegen.

Op onboardbeelden was te zien hoe Stroll, die niet was verwittigd, erg dicht bij de marshals kwam. Het incident bracht een discussie op gang over de veiligheidsprocedures tijdens een safety car, die de FIA nu zal herbekijken. "Ik werd niet verwittigd, ik kreeg enkel de boodschap dat gedubbelde wagens de safety car mochten inhalen, dus ik volgde die instructie. Ik zag de marshal op de baan en ging meteen van het gas. Ik reed zo veilig als het op dat gedeelte van het circuit kon. Maar ik was niet gewaarschuwd en verwachtte niet dat daar iemand op het circuit zou staan. Gelukkig is er niets gebeurd, maar we moeten het zeker aanpakken en ervoor zorgen dat het niet opnieuw voorvalt."

GPDA-directeur Romain Grosjean zei dat hij "verrast was" dat er marshals op het snelle gedeelte van het circuit op de baan stonden. "En wat het erger maakte was dat het ook nog eens een blinde bocht was, waar ze zo snel mogelijk de baan probeerden op te ruimen. Dat kunnen we in de rijdersbriefing ter sprake brengen, gewoon om ervoor te zorgen dat we op z'n minst gewaarschuwd worden voor wat er komt. Het is nooit leuk om mensen op de baan te zien wanneer je aan het rijden bent. Ook voor hen is het niet bepaald prettig om wagens snel voorbij te zien rijden. We waren ons aan het ontdubbelen en moesten ons dus haasten om de staart van het veld bij te halen."