In de Formule 1 Grand Prix van Bahrein hoefden de stewards niet in te grijpen, maar in het voorprogramma van de koningsklasse was duidelijk dat er voor dit jaar een strengere aanpak is gekozen. In de Formule 3 en Formule 2 kregen coureurs niet meer een tijdstraf van vijf, maar van tien seconden wanneer zij bij het inhalen naast de baan gingen om er uiteindelijk een voordeel aan over te houden. Daarmee was de toon gezet voor de Formule 1, al volgden de eerste straffen pas in Saudi-Arabië.

Daar hielden de stewards vast aan de strengere aanpak zoals in de Formule 3 en Formule 2. Kevin Magnussen kreeg eerst een tijdstraf van tien seconden voor contact met Alexander Albon en niet veel later kreeg de Deense Haas F1-coureur er nog eens tien bij omdat hij Yuki Tsunoda had ingehaald nadat hij even naast de baan had gereden. Hij baalde van de tijdstraffen, maar greep deze wel aan om zijn Haas breed te maken en teamgenoot Nico Hülkenberg aan het laatste puntje te helpen.

De zwaardere straffen voor dit soort overtredingen volgen na oproepen van meerdere coureurs in 2023. Na de Grand Prix van de Verenigde Staten klonk er vanuit Lando Norris kritiek dat coureurs er te makkelijk van afkwamen met een tijdstraf van vijf seconden. De McLaren-coureur stelde dat het voor coureurs in essentie neerkwam op een keuze: ofwel vast blijven zitten achter een coureur en op die manier veel kostbare tijd verliezen, ofwel de coureur buiten de baan inhalen, een tijdstraf van vijf seconden incasseren maar dan wel in vrije lucht kunnen wegrijden. "Ik weet vrij zeker dat we op het punt zijn gekomen waarop coureurs het opzettelijk gaan doen", zei de Brit destijds. "Als je sneller bent, kan je iemand inhalen en vervolgens eenvoudig vijf seconden uitlopen. We hebben dit onderwerp vaak besproken. De FIA zei: 'Oké, we zullen het zo doen dat je de positie moet teruggeven’. Nu hebben ze echter het precedent geschapen dat zelfs dat niet hoeft. Dus ik denk dat er opnieuw een gebrek aan consistentie is", aldus Norris, die van mening was dat straffen over het algemeen wel strenger mochten zijn omdat deze niet het gewenste effect hadden.

Ontmoedigen

Ook de voorzitter van coureursvakbond GPDA en Mercedes-coureur George Russell vond het tijd worden voor strengere tijdstraffen voor het overschrijden van de track limits, aangezien die vijf seconden te weinig effect hadden op het eindresultaat. "De tijdstraffen zijn nogal afhankelijk van de race", zei Russell. "Er is gesproken over een positiestraf, die zwaarder is. We racen allemaal volgens dezelfde regels. In Monaco kun je niet over de limiet gaan, want dan eindig je in de muur. In Japan eindig je in het grind. Hier [in de Verenigde Staten] kom je op het asfalt terecht. In Monza ging ik bij het uitkomen bijvoorbeeld over de limiet, wetende dat ik een 'verlaat-de-gevangenis'-kaart had. In Barcelona idem dito. Je wil alleen niet zo'n kaart hebben. De FIA moet een manier vinden om dit te voorkomen."

Die oplossing lijkt het bestuursorgaan dus te hebben gevonden in het verdubbelen van tijdstraffen. In het reglement is onder artikel 54.3 vastgesteld dat de stewards bij incidenten tijdstraffen kunnen uitdelen van vijf of tien seconden, maar ook een drive-through, een stop/go-penalty van 10 seconden, een reprimande, een gridstraf voor de volgende race, een diskwalificatie en uitsluiting van de volgende race. Een positiestraf waar Russell het dus over had, behoort vooralsnog niet tot de mogelijkheden.

Het uiteindelijke doel van die strengere tijdstraffen mag duidelijk zijn: coureurs ontmoedigen om moedwillig andere coureurs buiten de baan in te halen en veelvuldig over de track limits te gaan. Het is nog afwachten of de stewards ook bij te veel overschrijdingen van de track limits ook een tijdstraf van tien seconden gaat uitdelen, maar de coureurs reageren nu al gemengd op de straffen. "Het klinkt vrij streng en het is vrij streng", zei Charles Leclerc nog voor het Grand Prix-weekend in Jeddah. "Maar de voornaamste focus zou moeten liggen op het oplossen of ons ondersteunen bij het respecteren van de track limits omdat we nu de witte lijnen niet echt kunnen zien. Ik vond daarom de tijdstraf van vijf seconden al vrij pijnlijk. Tien seconden is naar mijn mening te veel", aldus de Ferrari-coureur.

Ander probleem

Russell is het wat betreft de zichtbaarheid van sommige track limits eens met zijn concurrent. "Het is achter de tv echt lastig te bevatten hoe moeilijk dat is vanuit de auto", stelt de Brit. "Je zit zo laag, je ziet alleen de bovenste 15 centimeters van je banden en de auto's liggen 70 millimeter boven de grond en aan het einde van een recht stuk zelfs nog lager. We hebben dus een kerbstone nodig om het te voelen. Op sommige circuits waar we naartoe gaan, vormen de track limits geen probleem. Alleen op een aantal circuits zien we daar veel problemen mee, we moeten dus een manier zien te vinden om dit op te lossen."

Nico Hülkenberg, die dankzij de twee tijdstraffen van zijn teamgenoot dus een punt scoorde, is ervan overtuigd dat coureurs anders zullen rijden als zij weten dat er een tijdstraf van tien seconden wacht voor het overschrijden van de track limits. "Het klopt dat het lastig is om te zien, maar we hebben wel het gevoel. Op sommige banen is het beter dan op andere, maar het zou ons wel dwingen om voorzichtiger te zijn. Dus waarom ook niet?", stelt de Duitser zich open voor de strengere straffen.

Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll kan er wel mee leven. "Het is een beetje streng, maar als je naast de baan gaat en een tijdstraf krijgt, of het nou vijf of tien seconden is... We pushen allemaal en proberen ook binnen de track limits te blijven. Het grotere probleem is de track limitssituatie zelf. Als we op veel banen de aard van het circuit aanpassen en het een beetje makkelijker maken om binnen de track limits te blijven, maar misschien ook meer straffen als je buiten de limieten gaat - middels grind of gras - dat we dan minder van deze problemen zouden hebben."

Of de track limits inderdaad zwaarder bestraft zullen worden, is een vraag die wellicht voorlopig nog niet beantwoord zal worden. De komende drie circuits - Melbourne, Suzuka en Shanghai - lenen zich daar door gras en grind naast de baan immers minder voor, maar bij incidenten op de baan zouden er voor de consistentie dus vaker tijdstraffen van tien seconden uitgedeeld moeten worden.