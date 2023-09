Strengere regels voor flexibele vleugels: F1 verwacht weinig verschuivingen

De FIA hanteert vanaf de Grand Prix van Singapore van dit weekend strengere richtlijnen om te voorkomen dat teams profiteren van flexibele vleugels. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre deze nieuwe maatregelen impact hebben op de diverse teams. Toch is het in de F1-paddock niet de verwachting dat de rangorde flink overhoop gegooid wordt.

FIA single seater director Nikolas Tombazis laat zijn licht schijnen op de kwestie: “Ik denk niet dat we grote veranderingen gaan zien. Vergeleken met andere interventies in het verleden, verwacht ik geen revoluties. Dit zijn medium-lage interventies. Daarom hoor je de teams ook niet schreeuwen en hebben zij de aanpassingen vrij goed opgepakt.”

Williams head of vehicle performance Dave Robson denkt dat alle teams aan de slag moeten om aanpassingen door te voeren. Hij hoopt vooral dat de teams voor hen worden getroffen: “De wijze waarop de technical directives zijn geschreven, is duidelijk gericht op specifieke zaken die de FIA heeft gezien. Ze zullen dus invloed moeten hebben op bepaalde teams. Ik denk dat het ons over het algemeen niet zo hard raakt. Er zijn wat kleine dingen die we aan onze vloeren moeten aanpassen, maar qua vleugels is het geen probleem. Dus ja, hopelijk gaan er wat teams langzamer door.”

“Zou mooi zijn als Red Bull plotseling een halve seconde langzamer is”

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff liet in een eerder stadium al weten vooral te hopen dat zijn dominerende rivaal Red Bull Racing getroffen wordt, maar verwacht niet dat dat het geval is. “Het wordt interessant”, aldus de Oostenrijker. “We hebben gezien dat de Aston Martin een stap terug heeft gezet sinds hun vleugel minder beweegt, maar ik ken niet alle details daarvan. Laten we afwachten. Ik weet ook niet wie meer de grenzen opzoekt dan anderen. Misschien is Red Bull plotseling een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval is.”