Tijdens een lange rijdersbriefing op vrijdagavond voor de Australische Grand Prix kregen coureurs te horen dat de FIA strenger gaat controleren op het ondergoed dat ze dragen onder hun racepakken. De mondiale autosportfederatie vreest dat coureurs laks zijn geworden met het dragen van ondergoed dat volgens de regels is. In bijlage L van het sportieve reglement van de Formule 1 staat dat coureurs handschoenen, lang ondergoed, een balaclava, sokken en schoenen moeten dragen die door de FIA zijn goedgekeurd.

Vanzelfsprekend begrijpen coureurs dat de veiligheid in het geding komt wanneer de uitrusting niet aan de regels voldoet, maar dat men naar ‘pietluttige’ details kijkt is volgens sommige coureurs wel opvallend. “Ik wil er niet op reageren”, zegt een geprikkelde Gasly. “Ze mogen mijn kont gerust komen checken, geen probleem, ik heb niets te verbergen. Willen ze mijn penis zien? Geen probleem. Als ze daar blij van worden, mag dat gerust.”

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is verbaasd over de houding van de FIA. “Het was de langste rijdersbriefing van mijn leven”, zegt de Mercedes-coureur, die vraagtekens heeft bij de ‘obsessie’ van de FIA omtrent ondergoed. “Ik ben al heel lang aan het racen en heb dit nog nooit meegemaakt. Helemaal niemand droeg een mondkapje. Sommige coureurs wel, anderen van de FIA niet. Daar voelde ik me niet comfortabel bij. Ik begrijp niet waarom ze zo op de details zitten, zoals het ondergoed. Hebben we het daar echt over? Het zal wel…”

McLaren-coureur Daniel Ricciardo begrijpt dat de FIA graag de veiligheidsregels wil handhaven, maar stelt dat er nog wel wat praktische zaken besproken moeten worden. “Als iemand zegt dat ik geen ring mag dragen, dan doe ik dat niet”, zegt Ricciardo. “Dat maakt mij niet uit, ik ben niet bijgelovig en heb dat niet nodig. Als het beter is om het niet te dragen, dan lijkt me dat prima. Maar dit was de eerste keer dat ik hoorde over brandwerend ondergoed. Natuurlijk dragen we die lange onderbroeken, maar we hebben niet echt ondergoed-ondergoed dat brandwerend is. Dat is een verrassing, ik had er nog nooit van gehoord. Als dat veiliger is, zal ik er zeker in investeren. Maar ik weet niet of ze dit maken. De mensen die ons materiaal leveren, hebben er geen echte onderbroeken bij. Dus we moeten ze op maat maken en dan kunnen we het gebruiken.”

Fernando Alonso reageert nogal onverschillig: “Ik ben er niet echt mee bezig”, zegt de Spanjaard van Alpine. “Weet je, ik denk dat we op dit gebied flexibel moeten zijn. Het hoort er denk ik bij.”