Strategiebaas Mercedes F1 wil opnieuw racen in Asian Le Mans Series

Onder het grote publiek is James Vowles vooral bekend als degene die de strategische knopen doorhakt voor Lewis Hamilton en George Russell bij Mercedes. Wat velen niet weten, is dat hij in 2022 zelf ook serieus aan het racen is geslagen. Na tests met verschillende auto's en deelname aan clubraces en de British Saloon Car Championship, debuteerde hij in 2022 in de Asian Le Mans Series. Daarin kwam Vowles met een McLaren 720S GT3 uit voor Garage 59. Daar wilde hij destijds weinig over kwijt om te voorkomen dat eventuele beschamende optredens breed uitgemeten zouden worden. Het debuutseizoen verliep echter bemoedigend en dus wil Vowles vaker racen.

Graag zou de Brit komend jaar terugkeren in de Asian Le Mans Series en tevens hoopt hij later deze maand mee te doen aan de Gulf 12 Hours in Abu Dhabi. Of dat lukt, hangt af van het financiële plaatje. Het staat echter vast dat Vowles het naar zijn zin heeft en aardig mee kan komen. "Ik heb er weinig over gezegd, want in werkelijkheid wist ik niet of ik goed genoeg zou zijn", zei Vowles afgelopen week, terwijl hij op Paul Ricard een Lamborghini GT3-bolide testte met Iron Lynx. "In Asian Le Mans komt letterlijk het beste van iedere fabrikant naar het circuit, en daarnaast heb je mij! Ik wilde niet dat het enorm gepromoot zou worden, want je kan jezelf voor schut zetten. Nu blijkt, en ik citeer Toto [Wolff]: I wasn't shit."

Psychologische aspect van racen fascineert

Als bronzen coureur beschikt Vowles niet over de snelheid van gouden en platinum coureurs, maar dat weerhoudt hem niet om te proberen zijn eigen prestaties te verbeteren. Tegelijkertijd heeft het zijn ogen geopend voor de verschillen tussen het perspectief vanuit de cockpit en vanaf de pitmuur. Met name het psychologische aspect van het rijden fascineert hem. "Je maakt je zorgen en vraagt je af of je nog wel weet hoe je een raceauto moet besturen. En hoe vreemd het ook klinkt, maar op werk heb ik dat gevoel nooit", legt Vowles uit. "Maar als je me vraagt of ik nog snel kan zijn in een GT3-auto? Als ik eerlijk moet antwoorden, vraag je je echt af of je dat nog kan. Ik heb enkele coureurs gesproken en het blijkt dat dit een heel normaal thema is. Je moet dus de baan op en jezelf bewijzen dat je geen koekenbakker bent, zo krijg je je vertrouwen terug."

Vowles is bij Mercedes ook degene die door Hamilton wordt aangesproken als er op strategisch vlak iets verkeerd gaat. Nu hij zelf competitief heeft geracet, kan hij die frustraties beter begrijpen. "De adrenalinestoot die je krijgt, is als niets anders. Je hebt alleen de controle over het stuur en de pedalen. Als er dan iets verkeerd gaat dat buiten je controle ligt en je echt alles gegeven hebt, dan begrijp ik volkomen dat er frustraties naar boven komen", vertelt Vowles. "Zelfs zonder te rijden had ik je dat kunnen vertellen. Maar ik begrijp het nog beter nadat ik dit heb gedaan, want je moet echt alles geven."

Deelname aan Le Mans als stip aan horizon

Ook hebben zijn race-avonturen Vowles geholpen in zijn interacties met de coureurs tijdens F1-weekenden. "In de omgang met de coureurs heb ik zeker dingen opgepikt. Ik kijk nu anders naar sommige dingen waar we vroeger niet zo goed in waren", merkt hij op, om meteen aan te tekenen dat hij eigenlijk had gehoopt op meer goede en nuttige inzichten. "Maar het zijn denk ik zaken die heel ver uit elkaar staan. Maar zoals ik al zei, heb ik op één vlak veel vertrouwen. Niet tot op het idiote af, maar ik heb vertrouwen omdat ik er best goed in ben. Maar op het andere vlak ben ik tot op zekere hoogte als een vis op het droge. Ik hou er enorm van, maar ik ben een vis op het droge. Het is dus moeilijk om die lessen over te brengen, simpelweg door het gebrek aan vaardigheid."

Vowles beseft zich dus terdege dat hij als coureur geen superster is. Toch hoopt hij dat zijn race-avonturen ervoor gaan zorgen dat een van zijn dromen in vervulling gaat: racen op Le Mans. "De reden dat ik hiermee ben begonnen, is omdat ik daar graag zou eindigen. Dat is denk ik voor velen een droom. En het is lastig, want ik zou al tevreden zijn als ik daar kan meedoen", aldus Vowles. "Hoe somber het ook klinkt, ik ga dan niet met de intentie om te winnen maar om de race uit te rijden. Dat is vreemd, want in mijn dagelijks leven staat alles wat ik en Mercedes doen in het teken van winnen. In de basis is dat de reden dat we 's ochtends opstaan. Dat is waarom we dit werk doen."