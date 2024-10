VIDEO: Strategie speelt hoofdrol in F1-race Austin: Verstappen P3

Het zag er in de eerste dagen van de Formule 1 Grand Prix in Austin allemaal rooskleurig uit voor Max Verstappen, maar in de hoofdrace gaat het niet van een leien dakje. Na de pitstops rijden beide Ferrari-coureurs voor hem en titelconcurrent Lando Norris is op jacht naar de Nederlander.

Verstappen was het slachtoffer van een geslaagde undercut door Sainz, die ook meer dan zes seconden voor ligt op de Red Bull-rijder. Norris reed langer door op de mediums en komt stukje bij beetje dichterbij.