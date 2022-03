Een goed uitgekiende strategie is de sleutel naar succes in de Formule 1. De dagen dat je plankgas naar de overwinning kon rijden zijn al een lange tijd voorbij. Met de huidige bandenslijtage moeten F1-teams en coureurs zeer slim te werk gaan. Iedereen houdt van een mooie inhaalactie. Maar vaak komen beslissende momenten niet meer vanuit de cockpit, maar van de pitmuur. Zoals in het voetbal een trainer en zijn staf onderzoeken, analyseren en een strategie uitstippelen voor hun spelers, zo doen strategen van een F1-team hetzelfde voor hun coureur.

Waarom heeft een F1-team een strategie nodig?

F1-coureurs dienen tijdens een Grand Prix minimaal één keer te stoppen en van bandensoort te wisselen, tenzij het nat is. Dit is vastgelegd in de reglementen. De F1-organisatie wil hiermee voor meer spektakel zorgen in races en voorkomen dat auto's in een treintje achter elkaar aan rijden. In het verleden was er ook nog de mogelijkheid om bij te tanken. Juan Manuel Fangio was in 1957 tijdens de Duitse Grand Prix hier de eerste mee, de eerstvolgende was Brabham in 1982. Zij bewezen dat het starten met een lichte auto, het halverwege de race bijtanken en nieuwe banden halen, een slimme strategie was. Andere teams namen dit over, maar in 1984 kwam er een verbod op bijtanken.

Tien jaar later voerde F1 het weer in om de boel spannender te maken, echter ging het soms alsnog goed mis. Het bekendste geval is wel de vlammenzee waar Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, in terecht kwam tijdens de Duitse GP van 1994 op Hockenheim. Vanaf 2010 werd het verbod op bijtanken weer ingevoerd. Om het inmiddels populaire strategische element te behouden besloot F1 dat teams verplicht waren minimaal twee soorten banden te gebruiken tijdens een race. De verschillende soorten werkten allen net wat anders. De zachtere band gaf bijvoorbeeld meer grip, maar sleet sneller. Dit had en heeft invloed op de basisstrategie voorafgaand aan een race.

Het F1-team van McLaren aan de pitmuur Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Wat heeft invloed op een strategie?

De keuze voor een bepaalde strategie is gebaseerd op een enorme hoeveelheid onderzoek en data-analyse. Deze wordt vooraf bepaald en is afhankelijk van het verloop van het raceweekend. Zo'n zes weken voor de race verzamelen strategen gegevens over bijvoorbeeld tijd die nodig is voor het in- en uitrijden van de pits, de gemiddelde tijd van een pitstop, de kans op een safety car en het effect van een neutralisatie. Ze koppelen deze informatie aan het verwachte tempo en slijtage van hun eigen F1-auto en die van hun rivalen. Met deze gegevens ontwikkelen ze een basisstrategie voor die specifieke race.

Eenmaal op het circuit zamelen F1-teams live data in over de prestaties van de banden. De teams gebruiken deze nieuwe informatie om de boel te verfijnen. Bandenslijtage wordt niet alleen beïnvloed door het bandentype en de temperatuur, maar ook door het gewicht van de wagen. Naarmate een race vordert, wordt brandstof verbrand en de wagen lichter. Hierdoor is de impact op de slijtage van de band minder, dit wordt allemaal meegerekend. Tenslotte spelen de positie van de coureur in de kwalificatie en de weersvoorspellingen ook een belangrijke rol in het opstellen van een optimaal plan. In het geval van weersomstandigheden gaat dit niet alleen om regen, maar ook om de verwachte lucht- en baantemperatuur en windsnelheid en -richting.

Een engineer van Pirelli bestudeert data Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Hoe bepalen F1-teams voor welke strategie ze gaan?

Alle vooraf en live opgehaalde informatie wordt ingevoerd in de computer dat de variabelen aanpast om de kortste tijd te berekenen waarin de coureur het aantal ronden moet kunnen voltooien. Deze voorspelling houdt rekening met het effect van verkeer, bepaalt wanneer een coureur achter andere auto's komt te zitten en welke vertraging hij daarbij oploopt. Het voorspelt ook het beste moment om te stoppen wanneer de rijder te lang wordt opgehouden, maar ook met hoeveel voorsprong deze weer naar buitenkomt.

De simulatie geeft een 'plan a'-strategie, inclusief de ronde waarin gestopt moet worden en de rondetijden die de coureur moet rijden. De F1-teams beschikken ook over een 'plan b', dat is het beste scenario als het eerste niet zo loopt als verwacht. Het gebeurt tijdens F1-Grands Prix geregeld dat een engineer tegen een coureur roept dat het wil switchen naar een ander plan.

Max Verstappen achter de safety car Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Waarom wordt een strategie soms veranderd?

De geplande strategie is slechts een startpunt, want vaak loopt het anders dan verwacht. Niet alleen binnen het team, maar ook bij de concurrent. Een van de meest cruciale onderdelen van een strategie is de ronde na een pitstop. F1-teams proberen hun coureurs met zoveel mogelijk ruimte weer op de baan te laten terugkeren, het is soms essentieel om niet bij andere auto's in de buurt te zijn. Dit zorgt geregeld voor oponthoud en dat kost weer tijd. Aan de pitmuur, in de garage en zelfs in de fabriek houdt het strategieteam voortdurend het tempo en de positie van andere wagens in de gaten. Het voert constant simulaties uit om te voorspellen hoe andere strategieën uitpakken.

Teams houden bijvoorbeeld rekening met een scenario waarin het regent of wanneer plots de safety car naar buitenkomt. Dit alles wordt berekend zodat F1-teams snel kunnen reageren en kunnen kiezen voor de strategie die het minste tijd kost. Het grootste onderdeel van de strategie is misschien wel het in de gaten houden van de afstand tussen de coureurs. De strategie wordt hier zodanig op aangepast, waardoor ze ofwel profiteren ofwel andere auto's ontwijken. Dat is waar de termen 'undercut' en 'overcut' om de hoek komen kijken.

Haas F1 Team voert een pitstop uit Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Wat is een 'undercut' en een 'overcut' en hoe werkt het?

Elk F1-team legt zijn kaarten pas zo laat mogelijk op tafel, maar het moet wel snel reageren zodra een rivaal voor een bandenwissel gaat. Hierbij kunnen ze ervoor kiezen om ook naar binnen te gaan en te reageren op de pitstop of ervoor te kiezen om zich aan het oorspronkelijke plan te houden. Als een coureur vast komt te zitten achter een rivaal, kan het team kiezen voor een 'undercut'. De F1-coureur duikt dan als eerste naar binnen voor verse banden. Het is dan zaak om een paar snelle rondetijden te rijden en op die manier proberen voor te liggen zodra de concurrent na een pitstop weer buitenkomt. Het is cruciaal voor die eerste coureur om in schone lucht te rijden na de bandenwissel.

Als de concurrent naar binnen duikt, maar de banden presteren goed, kan het team kiezen voor een 'overcut'. In dat geval probeert de coureur nog een paar snelle rondjes te rijden, in de hoop dat hij na zijn pitstop voor zijn rivaal komt te liggen. Telkens wanneer dergelijke acties worden ondernomen, berekenen en voorspellen F1-teams voortdurend het tempo van hun auto en dat van de concurrent.

Stel dat de coureur een kerbstone raakt, een monteur een moer van een wiel er niet afkrijgt of regen op het verkeerde moment valt, dan kan alles in een oogwenk op zijn kop worden gezet. Uiteraard houden teams ook hier rekening mee. De simulatiecomputers mogen weer aan de slag en meteen rollen er nieuwe scenario's uit.