Ferrari ziet strategie goed uitpakken in GP Japan: "Perfect job"

Na de Grand Prix van Australië was iedereen in de paddock het er over eens dat Ferrari de zaken goed op de rit had. De overwinning van Carlos Sainz toonde aan dat de Italianen op de goede weg waren, maar in de opmaat naar de Japanse Grand Prix leek het team weer wat achter de feiten aan te lopen.

Carlos Sainz en Charles Leclerc kwalificeerden zich op Suzuka als vierde en achtste, en Ferrari leek dan ook voor het eerst dit jaar niet op podiumkoers. De strategie om Leclerc lang buiten te houden, leek in eerste instantie niet te werken, maar gedurende de race leek zijn SF-24 en ook die van Sainz beter in hun element te geraken. "Het was een goede zondag voor het team", constateert teambaas Frederic Vasseur na de race bij F1TV. "We hadden de banden goed onder controle, het tempo was er, de strategie werkte goed en ook de pitstops verliepen prima. Als we al iets hebben laten liggen dit weekend dan was dat gisteren. We hadden het beter moeten doen in de kwalificatie, maar vandaag ging het erg goed."

Ferrari koos er tijdens de race voor om de strategieën te splitten. Leclerc ging voor een eenstopper, terwijl Sainz koos voor een wat conservatievere tweestopper. "Ze hebben het allebei geweldig gedaan", vervolgt Vasseur. "We wisten dat de strategie en de race voor Charles wat anders zouden zijn, omdat hij vanaf de achtste plaats moest starten. Hij moest zijn positie op de baan lang vasthouden en dus besloten we al vroeg in de race hiervoor [een eenstopper] te gaan. En hij deed het uitstekend. We kunnen blij zijn met wat ze hebben laten zien op de baan. Ze zaten weliswaar niet op dezelfde strategie, maar uiteindelijk hebben ze onderling nauwelijks tijd verloren; een perfect job dus."

Sainz en Leclerc zijn elkaar na Japan tot op enkele punten genaderd. Leclerc staat nu op 59 punten en Sainz (met één race minder) is op 55 punten gekomen. Met de zes punten van Oliver Bearman in Saudi-Arabië staat Ferrari nu op 120 punten, wat er 21 minder zijn dan Red Bull er heeft.

VIDEO: De samenwerking tussen Carlos Sainz en Charles Leclerc in beeld