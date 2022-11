Strategie F1 GP van Brazilië: Pirelli verwacht tweestoppers

De snelste manier om de race over 71 ronden op het Autodromo José Carlos Pace af te leggen is een tweestopper van soft-medium-medium, met de eerste pitstop tussen ronde 18 en 25 en de tweede tussen ronde 41 en 49, aldus Pirelli. Het beste alternatief is een strategie van soft-medium-soft, waarbij de eerste pitstop eveneens tussen ronde 18 en 25 kan worden gemaakt en de tweede tussen ronde 45 en 52. Het verschil tussen beide tactieken is volgens Pirelli heel klein.

Omdat hij zaterdag de sprintrace op mediums aflegde, is Max Verstappen de enige coureur van de drie topteams met nog twee sets nieuwe zachte banden. Daarnaast heeft de tweevoudig wereldkampioen één set gebruikte softs achter de hand. Ook Carlos Sainz heeft nog drie sets softs, alleen is er daarvan nog slechts één nieuw. Lewis Hamilton, George Russell en Charles Leclerc hebben ieder nog één set gebruikte softs en één set nieuwe, Sergio Perez beschikt over slechts één set nieuwe softs en nul gebruikte sets.

Daartegenover staat dat Perez kan kiezen uit vier sets nieuwe mediums, één meer dan Verstappen en Sainz. Dit drietal heeft geen gebruikte sets mediums, dit in tegenstelling tot Hamilton, Russell en Leclerc. Zij hebben ieder één set gebruikte mediums in de pitbox liggen. Daarnaast heeft Leclerc drie nieuwe sets van het rubber met de gele wang, één meer dan Hamilton en Russell.

De zes coureurs van de drie topteams hebben ieder nog één set nieuwe harde banden. Hamilton, Russell en Perez kunnen daarnaast een beroep doen op een gebruikte set hards, voor Verstappen, Leclerc en Sainz geldt dat niet. De harde band komt volgens Pirelli echter pas in beeld als een rijder voor een éénstopper kiest. Een dergelijke tactiek is langzamer dan het maken van twee pitstops, zo heeft de bandenleverancier berekend.

De Grand Prix van Brazilië begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Vooralsnog lijkt het een droge race te worden op het circuit van Interlagos.

