Strafpuntensysteem F1 op de schop? "Het blijft wel gewoon autoracen"

Dat Kevin Magnussen in de gevarenzone zat was al langer duidelijk. De coureur van Haas F1 is wel vaker een ongeleid projectiel en door eerdere straffen stond hij dit seizoen na zes races al op tien strafpunten, waar je er maximaal elf mag hebben. Bij strafpunt twaalf volgt onvermijdelijk een schorsing.

Het elfde en twaalfde strafpunt haalde Magnussen op in Monza, waar hij bij een mislukte inhaalpoging Pierre Gasly van de sokken reed. De stewards waren onverbiddelijk en ‘beloonden’ de actie met een tijdstraf van tien seconden én twee strafpunten. Magnussen is de eerste coureur sinds de invoering van het strafpuntensysteem in 2014 die tegen de lamp loopt en een straf moet uitzitten.

Kevin Magnussen in duel met Pierre Gasly Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Coureur en F1-analist Jeroen Bleekemolen kan die straf en de schorsing wel billijken, maar waakt er ook voor dat de straf niet leidt tot verdere betutteling. "Ik vind dat Magnussen wel vaak op de grens zit, ja. En van een aantal van zijn acties vind ik ook wel dat je daar consequenties aan moet verbinden. Maar goed, ik vind het een lastige. Omdat het ook niet te plastisch moet worden, zeg maar. Dat is waar het tegenwoordig in elke sport naartoe gaat natuurlijk. Het wordt allemaal steeds meer door de regels afgebakend. Maar goed, als je iemand een raceje wil laten zitten, dan is hij het."

Ondanks dat oordeel is Bleekemolen fan van Magnussen en diens rijstijl. "Het is een beetje op het randje. Het is ook mooi dat er iemand tussen zit die de grens opzoekt. En een paar keer, met het verdedigen voor teamgenoot Nico Hülkenberg bijvoorbeeld, gaat hij gewoon net iets te ver misschien. Maar dat snap ik wel, hij wilde toen ook zijn eigen stoeltje nog veiligstellen. En vergeet niet, het blijft wel gewoon autoracen. Dat is wat ik jammer vind, dat mensen door al die regels dat soms vergeten. Het spelletje heet racen, je strijdt ergens voor, voor iedere positie. Natuurlijk wil je winnen, maar als je tiende ligt dan strijd je voor die tiende plek."

Op de schop

Bleekemolen zou het dan ook niet erg vinden als het strafpuntensysteem zoals het er nu is, op de schop gaat. "Kijk, als iemand echt iets heel heftigs dan kun je altijd nog zeggen ‘je mag een race niet meedoen.’ Maar goed in die wereld leven we niet meer, het moet nu allemaal helemaal uitgekauwd zijn, zeg maar. Het is gewoon een lastig dilemma. Maar ik zou het liever zonder zien en dat je het gewoon race voor race bekijkt en doet iemand iets heel geks. Ja, oké, dan kom je aan de beurt."