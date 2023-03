Volgens het strafpuntensysteem van de Formule 1 moet Pierre Gasly nu flink oppassen. Met zijn tien punten zit hij maar twee onder de grens voor een raceverbod. Omdat sommigen zijn verkregen door kleine overtredingen, zoals het overschrijden van circuitlimieten, ontstond afgelopen winter de discussie over de vraag of het strafpuntensysteem moet worden herzien. Dit om ervoor te zorgen dat coureurs niet een regel overtreden die oorspronkelijk bedoeld was om gevaarlijk rijgedrag uit te bannen.

In antwoord daarop, en zoals onthuld door Motorsport.com, heeft de FIA ermee ingestemd om de manier waarop strafpunten worden uitgedeeld, te wijzigen vanaf het begin van dit seizoen. In plaats van overtredingen als het overschrijden van de baanlimieten, zullen voortaan alleen nog strafpunten worden uitgedeeld voor specifieke gevallen van gevaarlijk rijgedrag. Op de vraag van Motorsport.com in Saudi-Arabië of hij de nieuwe manier van punten uitdelen verwelkomt, zei Gasly: "Ik zal die vraag niet eens beantwoorden. Je krijgt het [mijn antwoord] zoals je wilt. Maar ik geef geen commentaar."

Omdat strafpunten twaalf maanden op een racelicentie blijven staan, kan Gasly ze pas gaan uitgummen vanaf 22 mei, na de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola.

Teams steunen wens tot terugdraaien niet

Gasly en Alpine vinden dat de gewijzigde bestraffing ook moet gelden voor piloten die al in overtreding zijn geweest. Volgens Otmar Szafnauer, teambaas van Alpine, moet de FIA de punten van coureurs die bestraft zijn voor bijvoorbeeld het overschrijden van een baanlimiet, kwijtschelden. "Ik denk dat het juist is dat je geen strafpunten krijgt voor zaken als track limits, maar voor gevaarlijk rijgedrag; wat altijd de bedoeling was. Ik weet niet hoe track limits of het te ver weg zijn van de safety car er ooit in zijn gekomen. Dat is geen gevaarlijk rijden. Hoe dan ook, dat is één ding en ik ben het eens met de [nieuwe] interpretatie van de FIA."

"Maar moet dat nu met terugwerkende kracht?", vraagt Szafnauer zich hardop af. "Ik zal altijd ja zeggen, vooral omdat ik denk dat dat eerlijk is. Als we allemaal opstaan, onze hand opsteken en zeggen dat we een fout hebben gemaakt: corrigeer die fout dan ook met terugwerkende kracht."

Szafnauer heeft de kwestie ter sprake heeft gebracht tijdens de laatste vergadering van de F1-commissie en opperde om de strafpunten die coureurs hebben gekregen voor kleine overtredingen, te schrappen. Hoewel sommige concurrenten van Alpine het een goed idee vonden, kreeg de zaak niet de steun van de meerderheid die nodig is om het uit te voeren. Over zijn voorstel zei Szafnauer: "Ik was in de minderheid. Er waren waarschijnlijk drie of vier van de tien teams die het voorstel steunden. Sommige hebben toegegeven dat de reden dat ze het niet steunen opportunistisch is, in de hoop dat ons iets zou overkomen."

Gasly kreeg zijn tien strafpunten door een mix van rij-incidenten en overtredingen. Zes punten voor zijn botsingen met Lance Stroll in Spanje en met Sebastian Vettel in Oostenrijk, plus het niet vertragen voor de rode vlag in de Japanse Grand Prix. Deze incidenten zouden ook volgens de nieuwe FIA-aanpak strafpunten hebben opgeleverd. Maar de strafpunten die Gasly kreeg voor het laten van een te groot gat achter de safety car in Austin, voor het overschrijden van de track limits in Oostenrijk en voor het van de baan rijden en een voordeel behalen in Mexico toen hij met Stroll vocht, waarschijnlijk niet.

