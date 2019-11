Strafpunten in F1: Overzicht na de Grand Prix van Brazilië

De Braziliaanse GP van 2019 was een van de meest spectaculaire races uit de historie. In de slotfase ging menig rijder in de fout, wat resulteerde in chaos en een bizarre uitslag. Na afloop van de door Max Verstappen gewonnen race kregen Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo en Robert Kubica strafpunten bijgeschreven op hun licentie. Geen van hen komt in de buurt van de twaalf strafpunten, wat resulteert in een schorsing. Het volledige overzicht vind je hieronder.

Overzicht strafpunten F1-coureurs