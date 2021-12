Strafpunten: Verstappen stijgt met stip na de GP van Saudi-Arabië

Max Verstappen stond dit jaar lange tijd op nul in de lijst met strafpunten. De afgelopen weken groeide zijn totaal echter flink. In Qatar kreeg de Nederlander al twee punten op zijn licentie vanwege het negeren van dubbel geel in de kwalificatie. In de chaos op het Jeddah Corniche Circuit groeide zijn totaal naar zeven: een strafpunt voor ‘leaving the track and gaining an advantage’ en twee punten voor de aanrijding met Hamilton op het rechte stuk in ronde 37. Daardoor staat de Red Bull-coureur opeens op de tweede plaats in de ranglijst, op gelijke hoogte met teamgenoot Sergio Perez en achter Yuki Tsunoda.

Vooralsnog is er geen directe dreiging: bij twaalf strafpunten volgt een race schorsing. Verstappen zal het in de vrije trainingen en kwalificatie in Abu Dhabi wel heel bont moeten maken wil hij de finalerace moeten missen. Wel blijven de punten een jaar staan, dus in de beginfase van het seizoen 2022 zal hij misschien wat meer op zijn tellen moeten passen. De eerste punten verlopen op 12 september.

Strafpunten Formule 1: Stand van zaken (coureurs met minimaal 1 punt)