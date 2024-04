Strafpunten F1 2024: Deze coureurs moeten na GP van China op hun tellen letten

De stewards hadden hun handen vol aan het beoordelen van incidenten in de Grand Prix van China. Uiteindelijk zijn in vijf gevallen strafpunten uitgedeeld aan coureurs. Fernando Alonso was de eerste die op de bon werd geslingerd voor zijn aandeel in het incident met Carlos Sainz in de sprintrace. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en maar liefst drie strafpunten. Die volgen na zijn drie strafpunten voor het incident met George Russell in Australië, waardoor zijn totaal in drie races tijd naar zes is gegaan.

In de vier andere gevallen zijn twee strafpunten uitgedeeld. Kevin Magnussen kreeg die strafpunten vanwege het incident met Yuki Tsunoda, wat einde race betekende voor de RB F1-coureur. Lance Stroll kreeg ook twee strafpunten voor het van achteren aanrijden van Daniel Ricciardo bij de herstart. Diezelfde Ricciardo kreeg ook strafpunten, maar dan vanwege het inhalen van Nico Hülkenberg tijdens de safety car. Voor datzelfde vergrijp kreeg Logan Sargeant ook twee strafpunten, waardoor hij nu samen met Sergio Pérez koploper is met maar liefst acht strafpunten.

Wat zijn strafpunten voor coureurs?

Het strafpuntensysteem van de Formule 1 is er om te proberen het gedrag van coureurs te controleren en race-incidenten te minimaliseren. Het is vergelijkbaar met een gewoon rijbewijs. Als een coureur twaalf strafpunten krijgt op zijn superlicentie over een periode van twaalf maanden, wordt hij automatisch gestraft met een verbod van één race. Als een coureur een verbod krijgt, worden de punten verwijderd en begint hij weer op nul. Deze strafpunten werden in 2014 ingevoerd en hebben tot op heden nooit geleid tot een schorsing van een coureur. Pierre Gasly kwam in 2022 het dichtst bij een schorsing: hij had toen tien strafpunten op zijn licentie. Dit jaar delen de stewards - mede op aandringen van de coureurs - strengere straffen uit, wat zich ook vertaalt in meer strafpunten.

Hieronder een overzicht van het aantal strafpunten na de Grand Prix van China, gevolgd door een uitgebreid overzicht van de oorzaken van die strafpunten.

Overzicht van strafpunten na Grand Prix van China 2024

Coureur Aantal strafpunten op licentie Eerstvolgende vervaldatum (aantal punten) Logan Sargeant 8 3 september 2024 (2) Sergio Pérez 8 17 september 2024 (1) Lance Stroll 7 9 juli 2024 (2) Fernando Alonso 6 24 maart 2025 (3) Kevin Magnussen 5 9 maart 2025 (3) George Russell 4 28 mei 2024 (2) Lewis Hamilton 4 29 juli 2024 (2) Yuki Tsunoda 3 4 juni 2024 (1) Daniel Ricciardo 2 21 april 2025 (2) Valtteri Bottas 2 29 oktober 2024 (2) Nico Hülkenberg 2 29 mei 2024 (2) Max Verstappen 2 19 november 2024 (2) Zhou Guanyu 2 23 juli 2024 (2) Charles Leclerc 0 N.V.T. Carlos Sainz 0 N.V.T. Oscar Piastri 0 N.V.T. Lando Norris 0 N.V.T. Esteban Ocon 0 N.V.T. Pierre Gasly 0 N.V.T. Alexander Albon 0 N.V.T.

Overzicht van alle strafpunten en wanneer deze vervallen

Logan Sargeant - 8 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Italië 3 september 2024 Incident met Valtteri Bottas Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Incident met Valtteri Bottas Twee Grand Prix van Mexico 28 oktober 2024 Het niet opvolgen van een gele vlag tijdens de kwalificatie Twee Grand Prix van China 21 april 2025 Inhalen van Nico Hülkenberg tijdens de safety car

Sergio Pérez - 8 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Een Grand Prix van Singapore 17 september 2024 Veroorzaakte een botsing met Alex Albon Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Fernando Alonso inhalen tijdens safety car Twee Grand Prix van Japan 24 september 2024 Veroorzaakte een botsing met Kevin Magnussen Twee Grand Prix van Abu Dhabi 26 november 2024 Veroorzaakte een botsing met Lando Norris Een Grand Prix van Saudi-Arabië 9 maart 2025 Unsafe release in pitstraat

Lance Stroll - 7 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Britse Grand Prix 9 juli 2024 Botsing met Pierre Gasly Drie Grand Prix Las Vegas 17 november 2024 Inhalen onder gele vlag Twee Grand Prix van China 21 april 2025 Botsing met Daniel Ricciardo

Fernando Alonso - 6 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Drie Grand Prix van Australië 24 maart 2025 Incident met George Russell Drie Grand Prix van China 20 april 2025 Incident met Carlos Sainz

Kevin Magnussen - 5 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Drie Grand Prix van Saudi-Arabië 9 maart 2025 Incident met Alexander Albon Twee Grand Prix van China 21 april 2025 Incident met Yuki Tsunoda

George Russell - 4 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Monaco 28 mei 2024 Op onveilige wijze weer op het circuit komen, waardoor een botsing met Sergio Pérez ontstond Twee Grand Prix Las Vegas 19 november 2024 Veroorzaakte een botsing met Max Verstappen

Lewis Hamilton - 4 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van België 29 juli 2024 Veroorzaakte een botsing met Sergio Pérez Twee Grand Prix van Italië 3 september 2024 Veroorzaakte een botsing met Oscar Piastri

Yuki Tsunoda - 3 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Een Grand Prix van Spanje 4 juni 2024 Duwde Zhou Guanyu van de baan Twee Grand Prix van Nederland 27 augustus 2024 Veroorzaakte een botsing met George Russell

Daniel Ricciardo - 2 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van China 21 april 2025 Inhalen van Nico Hülkenberg tijdens safety car

Valtteri Bottas - 2 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Mexico 29 oktober 2024 Veroorzaakte een botsing met Lance Stroll

Nico Hülkenberg - 2 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix van Monaco 29 mei 2024 Veroorzaakte een botsing met Logan Sargeant

Max Verstappen - 2 strafpunten

Punten Waar Vervaldatum Reden Twee Grand Prix Las Vegas 19 november 2024 Charles Leclerc van de baan forceren

Zhou Guanyu - 2 strafpunten