Strafpunten: De stand van zaken na de miskleun van Bottas

Zoals gebruikelijk bij een overtreding in de Formule 1, heeft een overtreding in de race niet alleen direct consequenties, maar ook voor de langere termijn. Afhankelijk van het vergrijp, kan een coureur ook nog eens strafpunten voor zijn licentie oplopen, vergelijkbaar met het normale puntenrijbewijs. Verzamelt een coureur binnen een jaar twaalf of meer strafpunten dan volgt een schorsing voor tenminste één race.

Valtteri Bottas verremde zich volledig bij het ingaan van de eerste bocht van de Hungaroring en bezorgde met zijn schuiver niet alleen zichzelf, maar ook Lando Norris, Max Verstappen en Sergio Perez een uitvalbeurt. Hoewel er geen enkele twijfel bestond over de schuldvraag (Bottas stak de hand in eigen boezem), werd de actie door de wedstrijdleiding onderzocht. De steward besloten de Fin te bestraffen met een gridpenalty van vijf plaatsen voor de komende Grand Prix (op Spa-Francorchamps) en ook kreeg Bottas twee strafpunten op zijn racelicentie. Daarmee komt zijn totaal op vier strafpunten. Max Verstappen heeft er nog steeds nul achter z'n naam.

Strafpunten Formule 1: Stand van zaken (coureurs met minimaal 1 punt)